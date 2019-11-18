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Ляшко грозит семь лет тюрьмы на Украине за драку с депутатом

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Ляшко на Украине грозит семь лет тюрьмы за драку с депутатом

Киев, 18 ноября. Прокуратура Украины предъявила обвинение главе Радикальной партии Олегу Ляшко после его драки с главой комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андреем Герусой.

Ляшко проходит по обвинению в насилии в отношении государственного деятеля. Главе Радикальной партии грозит семь лет тюрьмы — это максимальное наказание по этой статье. Прокуратура еще не определила, какую меру пресечения ему назначить, поэтому пока Ляшко продолжает оставаться на свободе.

Глава Радикальной партии в свою очередь выступил с призывом начать уголовное производство в отношении Герусы по обвинению в государственной измене и злоупотреблении властью. Это заявление он озвучил во время визита в Бориспольскую прокуратуру. При этом Ляшко отказался давать показания по уголовному делу против него.

Ляшко на Украине грозит семь лет тюрьмы за драку с депутатом

Напомним, драка между Ляшко и Герусой произошла из-за разногласий по вопросу импорта электроэнергии из России. Представитель Радикальной партии обвинил нынешнюю украинскую власть (его партия не прошла в Раду по итогам парламентских выборов) в предательстве в связи с тем, что они разрешили импорт российской электроэнергии.

«Даже американцы, по моей информации, уже начали расследование по факту покупки Украиной российской электроэнергии, потому что они видят в этом коррупционные основания и мотивы», — заявил он.

Ранее Ляшко заявил, что якобы из-за «российской экспансии» Украина лишилась нескольких миллиардов гривен всего за два месяца.

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Источник: ТАСС
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