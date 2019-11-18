Ковитиди дала совет Киеву, что делать после возврата Россией кораблей ВМСУ

Россия передала Украине три военных корабля, задержанные вместе с экипажами около года назад за нарушение российской границы в районе Керченского пролива. Киеву переданы катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». По данным СМИ, передача, как и планировалось, состоялась 18 ноября в нейтральных водах, примерно в 60 милях от Одессы, недалеко от крымского мыса Тарханкут.

Политики положительно оценили возврат Киеву военных кораблей. Многие отметили, что этот шаг Москвы может стать началом нормализации российско-украинских отношений, серьезно осложнившихся после госпереворота на Украине в 2014 году.

Серьезным авансом Киеву назвала акт передачи кораблей член Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди.

«Россия является надежным внешнеполитическим партнером, — напомнила Ковитиди в комментарии Федеральному агентству новостей. — Сигналы, посылаемые сегодня Россией, адресованы не только Украине, но и всему европейскому сообществу. Сегодняшнее событие — серьезный аванс, знак, что Россия открыта к диалогу. Состоявшаяся передача Киеву трех задержанных кораблей ВМС Украины — яркое тому свидетельство».

Однако не все в Киеве готовы адекватно реагировать на сигналы, посылаемые Москвой, посетовала сенатор.

«Ряд последних действий Киева, к сожалению, подтверждает, что в украинском политикуме есть силы, которым не важна ни судьба украинских моряков, ни судьба кораблей», — отмечает Ковитиди.

Сенатор напомнила, что, в частности, Украина упорно отказывается забрать свои корабли, оставшиеся в Крыму, несмотря на неоднократные соответствующие предложения российской стороны.

«Некоторых украинских политиков больше интересует не урегулирование ситуации, а наоборот —нагнетание напряженности в российско-украинской повестке», — говорит она.

Этому есть подтверждение, поясняет собеседница ФАН. В тот момент, когда «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» направляются в Одессу, команда МИД Украины едет в противоположном направлении — в Гаагу, где в четверг состоятся слушания арбитражного трибунала по делу о якобы «нарушении иммунитета трех судов ВМСУ и 24 членов их экипажей, согласно конвенции ООН по морскому праву». Об этом на своей странице в Facebook не без гордости сообщила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.

«Все это происходит, когда, благодаря России, конфликт фактически исчерпан, — отмечает Ковитиди. — А представители украинского МИД, вопреки логике, продолжают раздувать ими же начатый конфликт, что в очередной раз подтверждает, что инцидент в Керченском проливе изначально был провокацией Киева».

Так что Россия открыта для диалога, а вот действия украинской стороны вызывают вопросы, подчеркнула член Совфеда. Киев должен ответственно подойти к встрече в нормандском формате (при участии России, Украины, Германии и Франции), намеченной на 9 декабря, подчеркнула политик.

«Киеву необходимо двигаться к созданию предпосылок для доброжелательного диалога. Россия все делает, чтобы помочь Украине в разрешении конфликта на востоке страны, ставшем следствием госпереворота. Киевским властям пора задуматься, все проанализировать и поступать в соответствии с интересами украинского народа, в интересах стабильности и мира. Так что Украине есть, о чем подумать», — резюмировала Ольга Ковитиди.

В ноябре прошлого года три корабля ВМСУ с 24-мя украинскими военными на борту нарушили госграницу РФ в районе Керченского пролива. Военнослужащие, среди которых были сотрудники Службы безопасности Украины, были задержаны, арестованные корабли отконвоировали на штрафную стоянку в Керчи. Моряков обвинили в намеренной провокации, нарушении границ РФ и арестовали. В сентябре Москва передала арестованных Киеву в рамках соглашения об одновременном освобождении группы задержанных и осужденных лиц.