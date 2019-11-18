Налоговые льготы предложили ввести для таксистов-частников в России

Москва, 18 ноября. Группа сенаторов из Совета Федерации подготовила законопроект, который вводит новые правила регулирования деятельности таксистов в России. Как сообщает «Парламентская газета», в ближайшее время они внесут документ на рассмотрение Госдумы.

Законопроект предполагает создание открытых реестров водителей такси, что позволит сделать данную сферу бизнеса более прозрачной. Он также предусматривает щадящее налогообложение для самозанятых граждан, занимающихся частным извозом.

Кроме того, сенаторы хотят регламентировать количество выдаваемых таксистам разрешений. Оно будет высчитываться по формуле X разрешений на 1000 жителей города. Таким образом авторы законопроекта собираются сформировать оптимальное количество машин для города.

По словам первого зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмилы Боковой, парламентарии при разработке законопроекта постарались учесть мнение экспертного сообщества.

«Структуру отрасли мы особенно не меняем. Просто делаем так, чтобы такси было безопасно для пассажиров, находилось под контролем у государства, но чтобы при этом не выросла стоимость услуг», — пояснила она.

Отметим, что вопрос регламентирования работы такси в настоящее время поднимается не только на государственном, но и международном уровне. Так, например, на территории Евразийского союза планируется создать единую информационную базу автомобилей такси и цифровых профилей водителей.