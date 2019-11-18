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Россия в Сирии зафиксировала 23 обстрела в провинциях Идлиб, Латакия, Хама и Алеппо

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Россия в Сирии зафиксировала 23 обстрела в провинциях Идлиб, Латакия, Хама и Алеппо

Москва, 18 ноября. Российские наблюдатели в Сирии за сутки зафиксировали 23 нарушения режима прекращения огня, сообщили в министерстве обороны РФ.

Оборонное ведомство России опубликовало информационный бюллетень о ситуации в Сирии за последние сутки. 

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 23 факта открытия огня в провинциях: Идлиб — семь, Алеппо — пять, Латакия — четыре, Хама — семь», — говорится в документе Минобороны РФ.

Россия в Сирии зафиксировала 23 обстрела в провинциях Идлиб, Латакия, Хама и Алеппо

Турецкие наблюдатели в Сирии за сутки зафиксировали 17 обстрелов. По их данным, нарушения режима тишины были допущены в Идлибе (шесть раз), в Алеппо (один раз), в Латакии (девять раз), в Хаме (один раз).

В течение последних суток Центром по примирению гуманитарные акции не проводились.

В понедельник восьмой патруль российской военной полиции и турецких военнослужащих начал работу возле границы Сирии и Турции.

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Источник: Минобороны РФ
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