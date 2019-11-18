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Киев не откажется от суда против РФ, несмотря на освобождение моряков

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Киев не откажется от суда против РФ, несмотря на освобождение моряков

Киев, 18 ноября. Украина не откажется от участия в международном трибунале ООН против России, несмотря на освобождение устроивших провокацию в Керченском проливе 24 моряков и готовящуюся передачу Киеву трех судов, задержанных российскими пограничниками во время инцидента в этом же регионе в ноябре прошлого года, сообщила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль в социальной сети Facebook.

«Пока «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» направляются домой, в Одессу, команда МИД направляется в Гаагу, где уже в четверг состоятся первые слушания арбитражного трибунала по делу о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей», — говорится в сообщении украинского дипломата.

Зеркаль напомнила, что речь идет о международном разбирательстве Украины против России по Конвенции ООН по морскому праву.  

Киев не откажется от суда против РФ, несмотря на освобождение моряков

По словам представителя МИД Украины, Киев собирается «доказать всему миру», что проход украинских кораблей в Керченском проливе был «мирным и законным», и Россия якобы нарушала нормы международного права.

В ноябре прошлого года российские пограничники задержали три военных корабля Украины. Это стало ответом на опасные маневры украинских моряков в территориальных водах России. Было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы, напомнила «Газета.ру».

В сентябре этого года 24 моряка попали в список для обмена удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом. Они вернулись на родину.

Киев не откажется от суда против РФ, несмотря на освобождение моряков

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