Киев не откажется от суда против РФ, несмотря на освобождение моряков

Киев, 18 ноября. Украина не откажется от участия в международном трибунале ООН против России, несмотря на освобождение устроивших провокацию в Керченском проливе 24 моряков и готовящуюся передачу Киеву трех судов, задержанных российскими пограничниками во время инцидента в этом же регионе в ноябре прошлого года, сообщила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль в социальной сети Facebook.

«Пока «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» направляются домой, в Одессу, команда МИД направляется в Гаагу, где уже в четверг состоятся первые слушания арбитражного трибунала по делу о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей», — говорится в сообщении украинского дипломата.

Зеркаль напомнила, что речь идет о международном разбирательстве Украины против России по Конвенции ООН по морскому праву.

По словам представителя МИД Украины, Киев собирается «доказать всему миру», что проход украинских кораблей в Керченском проливе был «мирным и законным», и Россия якобы нарушала нормы международного права.

В ноябре прошлого года российские пограничники задержали три военных корабля Украины. Это стало ответом на опасные маневры украинских моряков в территориальных водах России. Было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы, напомнила «Газета.ру».

В сентябре этого года 24 моряка попали в список для обмена удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом. Они вернулись на родину.