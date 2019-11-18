Порошенко назвал российским заказом намерения ГБР снять с него неприкосновенность

Киев, 18 ноября. Бывший президент Украины и депутат Верховной рады Петр Порошенко назвал обвинение в свой адрес и действия Государственного бюро расследований (ГБР) по снятию с него неприкосновенности российским заказом. Об этом сообщили в пресс-службе пятого главы государства.

В сообщении говорится, что заявление заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова является российским заказом, цель которого заключается в том, чтобы «помешать Петру Порошенко провести ряд встреч с иностранными лидерами на саммите Европейской народной партии в Хорватии и на форуме в Галифаксе», отмечает RT.

Ранее сообщалось, что ГБР Украины передало в Генеральную прокуратуру проекты по предъявлению обвинений и привлечению к уголовной ответственности бывшего президента страны Петра Порошенко. В сообщении ведомства указывается, что сотрудники ГБР обратились в ГП для того, чтобы Верховная рада согласилась привлечь к уголовной ответственности экс-главу страны.

Напомним, в отношении Порошенко возбуждено несколько уголовных дел. Его подозревают в превышении полномочий, неуплате налогов, отмывании денег, давлении на судебную власть, госизмене в связи с решением направить в Керченский пролив три бронекатера, которые впоследствии задержали из-за нарушения госграницы РФ. Ранее Порошенко выразил уверенность в том, что новая власть не сможет привлечь его к уголовной ответственности и отправить в тюрьму. Об этом пишет «Газета.Ru».