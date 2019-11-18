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18 Ноября 2019
Ходорковский заказал российской оппозиции организацию «гонконгского сценария» на выборах 2021 года
Московские либералы, участвующие в организации летних незаконных акций в столице РФ, отправились в Берлин учиться «искусству революций» — на форум олигарха Ходорковского «Россия для граждан». Приглашенным активистам объясняют «позитив» опыта противостояний общества с полицией в Гонконге. Будет ли попытка либералов устроить второй Гонконг, но уже в Москве, к 2021 году — вопрос риторический.
Враги опять в Берлине
В Берлине проходит конференция «Россия для граждан», организованная сбежавшим из России олигархом-уголовником Михаилом Ходорковским. Цель — завлечь оппозиционных активистов, недовольных политикой властей РФ, для обсуждения изменений в российском обществе и разработки подходов по его трансформации. Об этом прямо сказано в описании самой конференции на официальном сайте. Интересно и то, что на мероприятии активно обсуждаются выборы в Государственную думу РФ 2021 года и тактика внепарламентской оппозиции, об этом сообщают СМИ.

Собрание проводится не в первый раз. В ноябре прошлого года Ходорковский уже организовывал подобную встречу в Праге. Только название было другое — «Россия вместо Путина». Цель там была несколько иная: «разработать сценарий возможного будущего России без опоры на нынешнюю власть, выработать форматы, идеи и подходы». Организаторы и модераторы обещали поддержку проектов собравшимся, готовым к активной оппозиционной деятельности и ее уже ведущим. И опять не врем —все отмечено на официальном сайте.
Конференция в Берлине позиционируется как продолжение разговора в Праге. Исходя из этих сведений, предлагаем задуматься о следующем: сотрудничающий с Соросом и западными спецслужбами олигарх Ходорковский собрал в Германии оппозиционных активистов из России, чтобы обсудить методологию устранения власти в РФ с разработкой подходов и идей. Ближайшая предполагаемая цель и дата — выборы в Госдуму РФ, 2021 год.

Если вам показалось, что речь идет о возможном иностранном вмешательстве в выборы РФ при участии внешних сил, то вам не показалось. Летом 2019 года либеральное крыло Москвы уже провело репетицию по дискредитации властей и избирательной системы страны с иностранной интервенцией. В своем фильме «Анатомия протеста» ФАН рассказывало, как экс-кандидаты в Мосгордуму при участии спецслужб США организовывали незаконные акции в Москве, часть из которых закончилась беспорядками. Либеральные прозападные СМИ обеспечивали нужную информационную поддержку при помощи публикации фейков, заказных сюжетов и манипуляционных материалов.
«Неслучайные люди в неслучайном месте»
Состав приглашенных гостей интересен не меньше, чем предмет дискуссий самой конференции. Среди примечательных посетителей на площадках конференции значатся политологи и социологи из Германии, США, России и Великобритании, а также либералы: Сергей Цукасов, Александр Соловьев, Дмитрий Гудков, Евгений Ройзман, Татьяна Усманова, Сергей Власов. Пригласили даже Сергея Мохова, мужа Любови Соболь.

Среди официально заявленных гостей нет Михаила Светова. Однако он все же там будет, а известно об этом стало из его сообщения в Twitter.
Ходорковский пригласил журналистов российских оппозиционных медиа: Михаила Фишмана («Дождь»), Елену Фанайлову («Радио Свобода»), гостя из Meduza — Ивана Голунова, Арнольда Хачатурова из «Новой газеты» и Валерия Нечая («Эхо Москвы»). Модераторы конференции — люди известные.
Обратим внимание, что среди приглашенных нет случайных людей. Все указанные лица так или иначе связаны с деструктивно-подрывной деятельностью в России. Среди гостей много взаимосвязанных лиц, знакомых друг с другом. Не будем голословными.

Сергей Цукасов и Сергей Власов, Александр Соловьев — союзники Алексея Навального. «Центр сбора подписей» (ЦСП) блогера продвигал этих людей на выборах в Мосгордуму. Все провалили избирательную кампанию и не попали в МГД, но до сих пор являются муниципальными депутатами. Указанные лица были активными участниками летних протестов, в том числе незаконных. Они «торпеды» и оппозиционные «спойлеры» в руках технологов и архитекторов цветных революций. Однако либеральные СМИ делают из них жертв режима, обиженных и оскорбленных, проча карьеру лидеров протеста.
Например, «Радио Свобода» позиционирует Соловьева как оппозиционера нового поколения в программе «Культ личности». К слову, он также является активистом и членом совета «Открытой России» (организация признана нежелательной в РФ) в Москве.
Михаил Светов — своего рода политический саботажник. Не так часто обращают внимание на него, а зря. Он не только глава «Либертарианской партии», но и один из главных активистов по организации митингов. Светов часто ходит в мэрию согласовывать акции, а потом помогает раскручивать скандалы с отказами по согласованию мест для мероприятий. Так было и летом в Москве.
Дмитрий Гудков в представлении не нуждается. Он не только «махинатор», организатор незаконных летних акций, но и глава объединения «Партия перемен», являющегося, по сути, политическим представительством Михаила Ходорковского в России. Это следует из состава политического совета партии, где практически каждый второй — активист, руководитель или бывший участник «Открытой России».

Нежданный гость — Сергей Мохов — муж юриста ФБК Любови Соболь. Ранее сюжет о его связях с Ходорковским делал телеканал НТВ в фильме «Господин Навральный — 2: переход наличности». По данным журналистов, у него в лучших друзьях шеф-редактор «МБХ Медиа» Сергей Простаков. Сам же Мохов — звено в полукриминальной цепи финансирования оппозиции. Именно через него беглый олигарх передает деньги Навальному на организацию незаконных акций, оплачивает вбросы и «расследования» и сливы своих конкурентов. В довесок к фактам, доказывающим сотрудничество с миллиардером, напомним, что фонд Oxford Russia Fellowship, стипендиатом которого является Мохов, спонсируется через «Открытую Россию» (организация признана нежелательной в РФ). Совпадение?
Иными словами, в «неслучайном месте собрались неслучайные люди». Конференция — это просто сходка связанных одним делом лиц. В рамках мероприятия проанализируют процессы, проделанную работу, определят новые задачи и финансирование. После инструктажа активисты поблагодарят Михаила Борисовича, «получат премии» и вернутся домой — строить демократию в России по «гонконгскому сценарию».
Организация Гонконга-2 в Москве
О том, что участники конференции в Берлине собрались не просто на «тяжелую» жизнь в России пожаловаться, свидетельствует интервью Ходорковского западному пропагандистскому изданию Deutsche Welle.

В беседе с журналистами олигарх открыто дал понять, что нужно оказать сопротивление власти посредством оппозиционной консолидации. Ходорковский предложил модернизировать «Умное голосование» Навального, объединить так называемые демократические силы и выступить общим фронтом. При этом миллиардер не нашел ничего зазорного в использовании опыта активистов-радикалов в Гонконге. По его словам, российской оппозиции в части технологий еще есть чему поучиться. А также нужно пройти долгий путь, чтобы действовать так же сознательно и координированно, как активисты Гонконга.
Объясним «позитив» противостояний в Китае очень кратко. Посредством политтехнологий слабый протест против закона об экстрадиции преступников из автономного Гонконга в общую зону КНР трансформировался в глобальный антигосударственный протест. Активисты ведут уличные бои против полиции, обливают сотрудников правоохранительных органов кислотой, расстреливают из луков и рогаток, поджигают магазины, избивают людей (и полицейских), блокируют инфраструктуру. На данный момент активисты через Интернет призывают сторонников полностью парализовать общественную жизнь Гонконга в рабочие дни, чтобы тем самым усилить давление на городскую администрацию.
В этой ситуации удивляет беспринципность редакции DW в России. Они, на голубом глазу заявляющие, что не вмешивались в выборы и корректно освещали летние протесты в Москве, а «их просто не так поняли», открыто публикуют интервью человека, считающего опыт Гонконга положительным. И более того, редакция ссылку прилагает в интервью на материал о китайских радикалах, призывающих блокировать транспортную инфраструктуру. И все это подается под заголовком «Ходорковский готовит в Берлине тактику для выборов в Госдуму в 2021 году».

Налицо циничная манипуляция с целью одобрения радикализма и незаконной деятельности. И это при том, что в Германии подобные протесты так не освещаются. Там DW подает радикалов так, как и должно — нарушителями и бунтарями, а не «светочами демократии», как в России и Китае. Учитывая, что раньше DW призывало оппозицию РФ перенимать опыт протестующих Прибалтики при распаде СССР, а сегодня журналисты молчаливо одобряют насилие, в материале немецкого СМИ можно увидеть последовательную радикализацию российского общества. DW играет на недоверии оппозиционно настроенной прослойки российского общества к государственным средствам массовой информации. Западные ресурсы воспринимаются с большим желанием и зачастую считаются более авторитетными. Это и используется для того, чтобы под личиной демократии и свободы слова продвинуть в социум деструктивные идеи.

Что мы имеем в итоге? Ничего хорошего. Оппозиционеры и активисты, замешанные в подрывной деятельности, отправились в Берлин учиться «искусству революции». Только на этот раз инструкции поменяются. Опыт в Москве показал, что полиция оперативно купирует угрозы, а потому просто лозунгами ничего добиться не получится. Поэтому к выборам в Госдуму 2021 года в РФ может быть отыгран совсем иной сценарий — «гонконгский»: с кислотой, камнями, насилием. При этом обычных россиян снова сделают заложниками политтехнологий и инструментами для претворения в жизнь чужих планов.
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