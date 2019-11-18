Ходорковский заказал российской оппозиции организацию «гонконгского сценария» на выборах 2021 года

Конференция в Берлине позиционируется как продолжение разговора в Праге. Исходя из этих сведений, предлагаем задуматься о следующем: сотрудничающий с Соросом и западными спецслужбами олигарх Ходорковский собрал в Германии оппозиционных активистов из России, чтобы обсудить методологию устранения власти в РФ с разработкой подходов и идей. Ближайшая предполагаемая цель и дата — выборы в Госдуму РФ, 2021 год.



Если вам показалось, что речь идет о возможном иностранном вмешательстве в выборы РФ при участии внешних сил, то вам не показалось. Летом 2019 года либеральное крыло Москвы уже провело репетицию по дискредитации властей и избирательной системы страны с иностранной интервенцией. В своем фильме «Анатомия протеста» ФАН рассказывало, как экс-кандидаты в Мосгордуму при участии спецслужб США организовывали незаконные акции в Москве, часть из которых закончилась беспорядками. Либеральные прозападные СМИ обеспечивали нужную информационную поддержку при помощи публикации фейков, заказных сюжетов и манипуляционных материалов.

