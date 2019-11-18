Ходорковский заказал российской оппозиции организацию «гонконгского сценария» на выборах 2021 года

В этой ситуации удивляет беспринципность редакции DW в России. Они, на голубом глазу заявляющие, что не вмешивались в выборы и корректно освещали летние протесты в Москве, а «их просто не так поняли», открыто публикуют интервью человека, считающего опыт Гонконга положительным. И более того, редакция ссылку прилагает в интервью на материал о китайских радикалах, призывающих блокировать транспортную инфраструктуру
. И все это подается под заголовком «Ходорковский готовит в Берлине тактику для выборов в Госдуму в 2021 году».
Налицо циничная манипуляция с целью одобрения радикализма и незаконной деятельности. И это при том, что в Германии подобные протесты так не освещаются. Там DW подает радикалов так, как и должно — нарушителями и бунтарями, а не «светочами демократии», как в России и Китае. Учитывая, что раньше DW призывало оппозицию РФ перенимать опыт протестующих Прибалтики при распаде СССР, а сегодня журналисты молчаливо одобряют насилие, в материале немецкого СМИ можно увидеть последовательную радикализацию российского общества. DW играет на недоверии оппозиционно настроенной прослойки российского общества к государственным средствам массовой информации. Западные ресурсы воспринимаются с большим желанием и зачастую считаются более авторитетными. Это и используется для того, чтобы под личиной демократии и свободы слова продвинуть в социум деструктивные идеи.
Что мы имеем в итоге? Ничего хорошего. Оппозиционеры и активисты, замешанные в подрывной деятельности, отправились в Берлин учиться «искусству революции». Только на этот раз инструкции поменяются. Опыт в Москве показал, что полиция оперативно купирует угрозы, а потому просто лозунгами ничего добиться не получится. Поэтому к выборам в Госдуму 2021 года в РФ может быть отыгран совсем иной сценарий — «гонконгский»: с кислотой, камнями, насилием. При этом обычных россиян снова сделают заложниками политтехнологий и инструментами для претворения в жизнь чужих планов.