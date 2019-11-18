Развращающий студенток Вишневский ранее прославился мелкими склоками и защитой ЛГБТ

Санкт-Петербург, 18 ноября. Действия депутата Заксобрания Петербурга Бориса Вишневского вызывали вопросы задолго до скандала с обвинениями в домогательствах в адрес парламентария со стороны бывшей студентки РГПУ имени Герцена. Об этом заявил активист партии «Другая Россия» Андрей Песоцкий в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, Вишневский ранее был известен своим стремлением писать доносы, а также поддержкой ЛГБТ и карательных действий Украины в Донбассе.

Как передает издание «Политика сегодня», в 2015 году Вишневский требовал отменить «Международный консервативный форум» в Петербурге. В обращении к Георгию Полтавченко, который на тот момент занимал пост губернатора Северной столицы, он призывал «запретить фашизм». Как пишет издание, Вишневский был против визита консерваторов из Европы, так как они поддержали возвращение Крыма и гуманитарную миссию России в разрешении конфликта в Донбассе.

«Это тот случай, когда чекист благоразумнее стукача», — заявил Андрей Песоцкий.

В 2018 году Вишневский начал войну против магазина «Листва. Книжная лавка черной сотни». Владельцы магазина объяснили, что в названии речь идет о городском сословии времен Средневековья, а не антисемитском движении. Однако это политика не убедило, и он написал «донос» на магазин. После этого предприятию выписали штраф. Правда, он был связан не с названием магазина, а с тем, что вывеска не была зарегистрирована. Позднее через суд владельцы книжной лавки добились замены штрафа на предупреждение.

Также Борис Вишневский «прославился» своими попытками устроить «гей-парады в миниатюре»: этот политик выходит на митинги в компании юношей с ЛГБТ-символикой. Издание отмечает, что партия «Яблоко» поддерживает мировое ЛГБТ-движение, однако только Борис Вишневский проявляет упорство в демонстрации символики сексуальных меньшинств.

Напомним, депутат Борис Вишневский оказался в центре скандала, связанного с харассментом. Выпускница РГПУ имени Герцена, где преподает «яблочник», обвинила его в домогательствах. Письмо бывшей студентки РГПУ опубликовали «Народные новости».

После появления сообщений о домогательствах со стороны Вишневского у штаба «Яблока» в Москве состоялся пикет. Активистка потребовала проверить информацию о харассменте со стороны Бориса Вишневского. Девушка вышла к штабу «яблочников» с плакатом, на котором был размещен хэштег MeToo. По словам активистки, в партии должны обратить внимание на Вишневского: если информация о домогательствах подтвердится, его следует изгнать из «Яблока».

Позже девушка, приславшая письмо в редакцию «Народных новостей», связалась с журналистами издания. В интервью она рассказала, что Вишневский давил на нее авторитетом и грозил отчислением за отказ вступить с ним в связь.

Федеральное агентство новостей запустило опрос о харассменте, в котором на условиях анонимности могут принять участие все, кто пострадал от домогательств или стал их свидетелем.