МИД РФ подтвердил передачу Киеву задержанных за провокацию в Керчи кораблей ВМСУ

Москва, 18 ноября. Передача украинской стороне трех кораблей, задержанных в районе Керченского пролива осенью прошлого года, состоялась. Об этом сообщается в распространенном в понедельник пресс-релизе министерства иностранных дел РФ.

В дипломатическом ведомстве России подтвердили, что 18 ноября состоялась передача Киеву трех кораблей военно-морских сил Украины, которые в ноябре 2018 года нарушили границу Российской Федерации в ходе провокации в Керченском проливе.

Кроме того, Москва собирается в дальнейшем «жестко пресекать любые провокации у своих границ, в том числе в целях обеспечения безопасности судоходства в соответствии с российским законодательством, двусторонними договорами и нормами международного права».

Как ранее сообщал «Ридус», накануне Погрануправление Федеральной службы безопасности РФ по Крыму приступило к передаче трех военных катеров украинской стороне. Отмечалось, что буксир «Яны Капу» и малые бронекатера «Никополь» и «Бердянск» буксируются из керченского порта к согласованному месту передачи.

Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМСУ вторглись в территориальные воды РФ, нарушив государственную границу России в Керченском проливе, опасно маневрировали и игнорировали законные требования российской стороны остановиться. В результате катера были задержаны, моряки арестованы. Москва осудила действия Киева, назвав произошедшее однозначной провокацией. Как отмечал Infox.ru, сотрудники военной контрразведки Украины находились на борту задержанных в Керченском проливе кораблей.