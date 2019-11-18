Москва, 18 ноября. Россия обменивается информацией со всеми участниками заседаний Конституционного комитета Сирии, заявил специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.

Богданов рассказал о работе РФ с Конституционным комитетом Сирии. По его словам, активно работает постоянное представительство РФ при ООН в Женеве во главе с его руководителем Геннадием Гатиловым.

«Информация поступает и проходят какие-то обмены идеями, как максимально эффективно продвигать этот процесс конституционных реформ в рамках работы комитета и более узкой группы редакционной комиссии в составе 45 членов, представляющих и оппозицию, и правительство, и гражданское общество Сирии», — подчеркнул он.

Как пишет ТАСС, заседания Конституционного комитета проходят в межсирийском формате при поддержке и содействии ООН.

В сентябре министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем и специальный посланник ООН Гейр Педерсен достигли в ходе встречи в Дамаске в понедельник «окончательной» договоренности по составу Конституционного комитета САР. Об этом рассказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Стороны также договорились о механизмах функционирования Конституционного комитета Сирии.

Напомним, специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен надеялся, что ему удастся в ходе переговоров в Дамаске продвинуть вперед процесс политического урегулирования в Сирии. Об этом он рассказал перед встречей с вице-премьером и министром иностранных дел Сирии Валидом Муаллемом.

ООН заявила, что конституционный комитет поможет урегулированию в Сирии. По словам посредника ООН, он надеется на конструктивное обсуждение вопроса о создании конституционного комитета, который должен открыть дверь политическому процессу. По данным газеты Al-Watan, в ходе переговоров стороны должны «найти путь к прекращению насилия в Идлибе».

В апреле 2019 года спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен объявил о завершении процесса формирования конституционного комитета по Сирии. Как сообщили СМИ, президент Сирии Башар Асад согласовал последние четыре кандидатуры, выдвинутые ООН в состав комитета.