МВД Грузии назвал незаконными действия демонстрантов в Тбилиси

Тбилиси, 18 ноября. Действия демонстрантов, участвующих в акциях протеста в Тбилиси, вышли за рамки закона. Об этом в понедельник сообщило министерство внутренних дел Грузии.

«Митинг, который начался 17 ноября на проспекте Руставели перед парламентом, позднее принял противозаконный характер. В частности, часть собравшихся блокировала все входы законодательного органа», — говорится в сообщении.

Ведомство также обратило внимание на то, что некоторые грузинские политические лидеры открыто призывают протестующих блокировать работу парламента, несмотря на предупреждения со стороны МВД, передает RT.

Напомним, что накануне в столице республики состоялся антиправительственный митинг. Манифестанты, требующие отправить кабмин в отставку и провести внеочередные парламентские выборы, заявили, что намерены парализовать работу депутатов. Для этого они повесили на двери здания, где расположен законодательный орган, цепи и замок.

Акции протеста начались в стране еще 14 ноября, когда народные избранники отказались голосовать за поправки в конституцию, которые должны были изменить смешанную избирательную систему на пропорциональную.

Это далеко не первый случай беспорядков в Грузии за последнее время. Летом этого года грузинская оппозиция сорвала выступление российской делегации на сессии Международной ассамблеи православия в Тбилиси.

После этого президент РФ Владимир Путин распорядился приостановить авиасообщение с Грузией в интересах безопасности россиян. По словам главы правительства Грузии Георгия Гахарии, ущерб от отмены авиасообщения составил 350 млн долларов.