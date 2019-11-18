Сирия, 18 ноября. Женщины из группировки «Исламского государства»1 были перехвачены в Алеппо. В Ракке курдскими боевиками убит полевой командир протурецких сил. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли трех человек при взрыве вертолета на аэродроме в Хаме.

«Исламское государство»: потеряло восемь пособниц на севере Алеппо и в Дамаске.

Курдские вооруженные группировки: убили полевого командира протурецких сил на севере Ракки, в Хасаке обороняют свои позиции в районе поселка Ширкак, вводят комендантский час.

ВС Турции и союзные силы: совместно с военной полицией ВС РФ провели патрулирование на севере Сирии, в Ракке потеряли полевого командира, задержали в Алеппо четырех пособниц «Исламского государства».

Провинция Алеппо

Как передает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), четыре женщины из организации «Исламское государство» были задержаны сегодня утром в населенном пункте Кафр-Джанна, который входит в оазис Восточная Гута в Дамаске. Еще четыре пособницы группировки были задержаны в городе Азаз на севере Алеппо, их перехватили бойцы протурецких сил на рынке, где они закупали по списку различные товары для членов «спящей ячейки», к которой они принадлежали. Специфический список покупок показался подозрительным продавцам на рынке и они передали описание автомобиля протурецким бойцам. Пока что идут допросы задержанных с целью выяснить, есть ли у них какая-то информация о других действующих в Дамаске и Алеппо ячейках ИГИЛ1.

Как сообщает портал Step News, подразделения Сирийской арабской армии (САА) ведут огонь из тяжелой артиллерии по укрытиям боевиков «Тахрир аш-Шам» в районе поселка Карраси на юге провинции. Информации о потерях в рядах радикалов пока не поступало.

Провинция Ракка

Источник приближенный к «Демократическим силам Сирии» передал агентство Rojava Network о продолжающихся боях в районе деревни Ширкак у города Айн-Исса. По информации источника днем бойцы протурецких сил попытались выбить из поселка курдские отряды, завязалась перестрелка. Курдские радикалы заявили, что заявления протурецких сил о том, что они отбили силосные башни и сельскохозяйственные угодья Ширкака, не соответствуют действительности.

Twitter-канал Ibra Joudeh сообщает, что на севере провинции в ходе боев с курдскими радикалами под городом Тель-Абъяд скончался полевой командир протурецких сил Абу-Хафс. Детали его гибели источник не приводит.

Провинция Хама

Три пилота ВВС Сирии погибли в результате взрыва бомбы в вертолете на территории военного аэропорта, как сообщает источник в сети Twitter (@mohmad_rasheed). Как сообщает портал Step News, утром в окрестностях города Хама раздался мощный взрыв. Как стало известно позднее, произошла детонация взрывного снаряда на борту боевого вертолета, который готовили для вылета на юг Идлиба, где проводят совместную операцию ВВС Сирии и ВКС РФ. Как передает военный источник порталу, снаряд детонировал из-за технической ошибки при погрузке снарядов на борт. В числе погибших подполковник ВВС Луай Аббас, майор Ясир Раяд и лейтенант Джалал Аль-Этар.

Провинция Хасака

Самопровозглашенная администрация «Демократических сил Сирии» ввела запрет на пользование мотоциклами как для гражданских лиц, так и для самих курдских боевиков. Комендантский час будет введен с завтрашнего дня на всех территориях оккупации SDF, как сообщает агентство Rojava Network.

Члены протурецких фракций заявляют, что отбили у курдских отрядов участок магистрали М-4, который связывает города Тель-Тамр и Хасака, в рамках операции «Источник мира».

Согласно информации ТАСС, сотрудники российский военная полиции и их турецких коллеги провели восьмое совместно патрулирование на северо-западе Сирии. Патруль прошел маршрут от города Кобани до таможенного перехода у населенного пункта Айлишар. Патруль сопровождали беспилотник ВКС РФ, а также восемь единиц военной техники – бронированные автомобили «Тигр» и «Тайфун», а также бронеавтомобили Kirpi, принадлежащие турецким пограничным службам.

1 Организация запрещена на территории РФ.