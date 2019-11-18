Украинские неонацисты готовятся свергнуть Зеленского 22 ноября

Лидеры сразу нескольких украинских неонацистских организаций в понедельник выступили на майдане Незалежности, анонсировав проведение массовой акции протеста 22 ноября, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

С утра 18 ноября на киевском майдане Незалежности собрались лидеры нескольких неонацистских организаций — глава запрещенного в РФ добровольческого движения ОУН1 Николай Коханивский, председатель «Черного комитета» Богдан Тыцкий, лидер «Национал-патриотического движения Украины» Михаил Ковальчук и их сторонники. Они объявили о том, что 22 ноября созывают массовую акцию протеста: она начнется в 19.00 на Майдане, а в 20.00 продолжится у входа в Офис президента Украины. Националисты констатировали, что их категорически не устраивает то, что происходит в стране, и они как минимум намерены продемонстрировать свою недовольство властям, а как максимум — добиться свержения неугодного президента Владимира Зеленского.

В частности, Коханивского и сотоварищей приводит в ярость процесс разведения сил от линии соприкосновения в Донбассе, который они называют «сдачей национальных интересов страны». Кроме требования остановить этот процесс, радикалы хотят освобождения из тюрем нескольких десятков «ветеранов АТО», которые попали туда за тяжкие уголовные преступления — убийства, разбои, ограбления и так далее.

Также националисты будут требовать от президента увольнения нескольких чиновников правительства, которые «тайно ведут переговоры с Россией» и тем самым «предают Украину».

«К сожалению, в ходе недавних выборов к власти пришло множество людей, которые ее недостойны, — выразил мнение Коханивский. — Они не выполняют своих обещаний, не улучшают жизнь простых украинцев, а по-прежнему строят свои схемы. Мы будем требовать их скорейшего отстранения от власти».

При этом радикалы сделали две важные оговорки. Во-первых, они категорически не хотят возвращения во власть экс-президента Петра Порошенко, «который разорил страну». Во-вторых, они не намерены выходить на общенациональную акцию «Нет капитуляции», которая пройдет в Киеве 21 ноября, за день до их собственной.

На вопрос журналистов, сколько народу Коханивский, Ковальчук и Тыцкий намерены собрать в центре Киева на следующий день после массового митинга против капитуляции, лидеры неонацистов ответили, что как минимум, «несколько тысяч человек».

«Мы уверены, что все честные украинцы 22 ноября выйдут на майдан и поддержат нас», — заявил Коханивский.

1 Организация запрещена на территории РФ.