Возможные контрсанкции Берлина к Вашингтону назвали «шагом к суверенитету» Германии

Если Германия введет встречные санкции в ответ на реализацию Вашингтоном пакета ограничительных мер против компаний — участников проекта «Северный поток – 2» и откажется от СПГ, то Берлин сделает шаг к суверенитету, считает руководитель Информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

Депутат бундестага Александр Ной заявил, что Европе не нужен американский сжиженный природный газ. Как отмечает политик, если Вашингтон начнет реализацию ограничительных мер против участников «Северного потока — 2», то Евросоюз и Германия должны будут ввести встречные санкции. Соответствующее заявление было сделано в интервью РИА Новости.

«Нужно, конечно, тщательно обдумать, как эти встречные санкции могли бы выглядеть… Нам в Европе не нужен американский СПГ», — сказал Ной.

Кроме того, что если, например, Вашингтон введет санкции против швейцарских или немецких компаний, которые задействованы в прокладке труб в Балтийском море, то Евросоюз или Германия должны будут ввести встречные санкции, которые смогут затронуть импорт товаров из Соединенных Штатов Америки.

Как утверждает Александр Разуваев, возможные ответные меры Германии на санкции США против компаний, строящих «Северный поток – 2» говорят о том, насколько Берлин независим от политики Вашингтона.

«Это правильное решение и Европе действительно не нужен СПГ. Если американцы начнут вводить санкции, то Германия должна ввести контрсанкции», — заявил Разуваев в беседе с Федеральным агентством новостей.

Европейские компании, строящие «Северный поток – 2», в случае санкций понесут дополнительные издержки, но в любом случае переживут это, заверяет эксперт. По его словам, это будет означать «новую реальность».

«Американо-немецкие отношения резко ухудшаться. Однако это будет шагом к суверенитету, который будет означать, что Германия независимая страна», — добавил собеседник ФАН.

Ранее МИД России отреагировал на публикацию эстонской газетой Postimees статьи, в которой критиковался проект газопровода «Северный поток — 2». Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, политизация этого проекта абсолютно неприемлема.

Также парламент Германии принял законопроект о внедрении норм газовой директивы Евросоюза в национальное законодательство. По предварительным данным, нормы газовой директивы ЕС будут применяться только к одному участку газопровода «Северный поток — 2» протяженностью 12 морских миль, который расположен в территориальных водах Германии.

Стоит отметить, что новая редакция газовой директивы ЕС распространяет действие законодательства Евросоюза на газопроводы, направленные в европейские государства из третьих стран. Действие директивы распространяются на российский газопровод «Северный поток — 2». Согласно директиве, у «Северного потока — 2» должен быть независимый оператор, а независимые европейские поставщики должны иметь доступ к 50% мощности российского газопровода.