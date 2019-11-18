Путин поздравил конструкторское бюро «Вымпел» с 70-летним юбилеем

Москва, 18 ноября. Российский президент Владимир Путин поздравил машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» с 70-летним юбилеем. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

Он подчеркнул, что конструкторское бюро «Вымпел» является одним из лидеров во всем мире в сфере разработки и производства высокоточного авиационного вооружения.

«Многие поколения ваших предшественников своим добросовестным трудом внесли значимый вклад в развитие отечественной промышленности и науки, а также обеспечение обороноспособности и национальной безопасности страны», — отметил президент России.

Также Путин выразил уверенность в том, что бюро сохранит приверженность профессиональным традициям, а кадровый потенциал и производственная база помогут решать задачи по выпуску конкурентоспособных образцов военной техники. Глава российского государства обратился к работникам и пожелал им успехов.