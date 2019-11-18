ГБР Украины просит снять неприкосновенность с Порошенко

Киев, 18 ноября. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины подтвердило информацию о том, что передало в Генеральную прокуратуру проекты по предъявлению обвинений и привлечению к уголовной ответственности бывшего президента страны Петра Порошенко. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований направили в Генеральную прокуратуру Украины проект сообщения о подозрении пятому президенту Украины», — говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудники ГБР обратились в ГП с тем, чтобы Верховная рада согласилась привлечь к уголовной ответственности Порошенко, который является депутатом и лидером «Европейской солидарности».

Документы были направлены в Генпрокуратуру в рамках досудебного расследования уголовного дела о возможном неправомерном влиянии на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения в Высший совет правосудия в марте-мае 2019 года. Эти действия квалифицировали по статьям УК Украины о насильственном захвате власти и злоупотреблении служебным положением.

Ранее директор ГБР Роман Труба сообщил о расследовании 13 уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко. По 12 делам бывший глава государства проходит как свидетель.

Адвокат пятого президента Украины Игорь Головань опроверг это, заявив, что его клиента по некоторым эпизодам еще не вызвали на допрос. Сам Порошенко заявлял, что несет ответственность перед украинцами и не боится преследования.

В начале осени украинский парламент принял законопроект об отмене депутатской неприкосновенности со следующего года. Этот документ уже подписал глава государства Владимир Зеленский.

На сегодняшний в день в украинской конституции закреплена неприкосновенность для судей и депутатов. Законопроект предлагает исключить из основного закона норму, которая не позволяет привлечь парламентария к уголовной ответственности, задержать или арестовать без согласия Рады.