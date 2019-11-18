На Украине назвали отвлекающим маневром разрешение на уголовное преследование Порошенко

Команда Владимира Зеленского будет «по полной» использовать отвлекающий маневр — уголовное преследование Петра Порошенко; недовольство украинцев действующей властью только нарастает. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал украинский политолог, координатор запрещенного на Украине объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Снятие неприкосновенности

Генеральная прокуратура Украины может запросить у Верховной рады разрешение на снятие неприкосновенности с бывшего украинского президента Петра Порошенко. Об этом заявила пресс-секретарь Госбюро расследований Анжелика Иванова.

«Государственное бюро расследований направило в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении пятому президенту Украины. Речь идет об уголовном производстве, которое касается возможного незаконного влияния на проведение конкурса по избранию кандидатов (в члены) Высшего совета юстиции», — сообщила Иванова.

Помимо всего прочего, Государственное бюро расследований обратилось в Генпрокуратуру с тем, чтобы Рада согласилась привлечь действующего депутата Порошенко к уголовной ответственности. По данным ведомства, Порошенко подозревают в свержении конституционного строя или захвате государственной власти, а также в злоупотреблении служебным положением.

Отвлекающий маневр

Как отметил Евгений Голышкин, и снова в украинском политическом информационном пространстве зазвучала фамилия экс-президента Порошенко как возможного ключевого фигуранта в целом ряде уголовных дел, связанных с коррупционными схемами и узурпации власти. Петр Порошенко на протяжении последних двух месяцев демонстративно игнорирует повестки в различные следственные органы, прикрываясь своей депутатской неприкосновенностью и внешним покровительством со стороны определенных политических кругов США.

«Однако в последние дни постановка вопроса меняет свои формулировки, и Государственное бюро расследований уже прямым текстом озвучивает необходимость снятия с Порошенко депутатской неприкосновенности. В украинском обществе всегда большой запрос на наказание крупных чиновников. Но, как правило, в результате кулуарных договоренностей между финансово-промышленными группами и внешними силами, «взявшими под шефство» Украину более шести лет назад, такие процессы тормозятся и «тухнут», — пояснил Евгений Голышкин.

По мнению политолога, в данный момент граждане Украины обескуражены различными инициативами украинского правительства, навязываемые ему функционерами МВФ. Прежде всего, речь идет о снятии моратория на продажу украинских земель, через сложные непрозрачные механизмы (в том числе и для иностранцев), а также недавнее распоряжение правительства о снятии ограничений на рост тарифов для потребителей электроэнергии и газа.

«В такой ситуации команде Владимира Зеленского, конечно же, выгодно отвлечь внимание возмущенного народа громким расследованием в отношении Порошенко. Однако команда Зеленского понимает, что все те же силы, стоящие за Порошенко, могут начать расшатывать ситуацию в стране через протестный электорат в форме какого-то «патриотического Майдана». При наличии политической воли, Зеленскому выгодно активизировать такой процесс над Порошенко «по полной», но достаточно ли «независимости» у него? В самое ближайшее время, еще до запланированной встречи в «нормандском формате», мы увидим становление новых «правил игры» в стране», — заключил Евгений Голышкин.

Ранее суд в Киеве арестовал имущество и корпоративные права завода «Кузница на Рыбальском» в рамках дела об отмывании средств и неуплате налогов, в котором фигурирует Порошенко. Арест был наложен в рамках расследования уголовного дела, которое относится к возможным нарушениям во время продажи данного завода.