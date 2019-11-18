Президентство Трампа попало под риск новой Великой депрессии

Знаменательное событие произошло в мире большого бизнеса 15 ноября: индекс Доу-Джонса (DJI), отражающий стоимость на фондовом рынке 30 крупнейших компаний США, впервые в истории преодолел уровень 28 000 пунктов, остановившись на отметке 28 004,89.

По идее, это должно свидетельствовать о превосходном состоянии американской экономики. И данный вывод подтверждается целым рядом других показателей: низким уровнем текущей безработицы, ростом цен на недвижимость, низкой инфляцией и т. д. Показатель внутреннего валового продукта (ВВП) Соединенных Штатов растет уже больше 10 лет подряд, и ноябрь 2019 года может стать «юбилейным», 125-м месяцем такого роста.

Если в 2016 году ВВП США составил 18,558 трлн долл., то в 2019 году он прогнозируется в диапазоне 22,6–22,7 трлн долл. — рост на 21,78%. При этом американский фондовый рынок вообще «на взлете». К моменту избрания Дональда Трампа (7 ноября 2016 года) DJI находился на отметке 18 259,6 пунктов, то есть рост данного индекса при 45-м президенте США составил 53,37%.

«Фондовый рынок вырос. Новый и исторический рекорд. Работа, работа, работа!» — откликнулся хозяин Овального кабинета в своем Twitter.

Трампа можно понять: в его политической схватке с вашингтонским «болотом», где ситуация дошла до начатого демократами процесса импичмента, финансово-экономические успехи как нельзя кстати.

К тому же, до 3 февраля 2020 года, когда в штате Айова будет дан старт новой президентской кампании, остается «всего ничего» — меньше трех месяцев. Трамп уже объявил, что будет участвовать в этой гонке от Республиканской партии, и наверняка обойдет остальных кандидатов, если не случится ничего непредвиденного.

При этом противники «Большого Дональда», помимо всего прочего, сулят ему повторение судьбы 31-го президента США Герберта Гувера, чью политическую карьеру «сломала» Великая депрессия 1929–1933 годов и который до того был едва ли олицетворением экономического бума 1920-х годов.

И надо признать, такая возможность не исключена, она действительно существует.

Прежде всего, «цветущее» состояние экономики США во многом определяется гигантской долларовой эмиссией, низкой учетной ставкой ФРС и ростом долгов всех уровней: государственного (включая федеральный, долг штатов, графств и муниципалитетов), корпоративного и домохозяйств, то есть физических лиц.

Согласно данным сайта usdebtclock.org, общенациональный долг США в настоящее время превышает 74 трлн долл., в среднем на каждого американца приходится почти по 225 тысяч долл. долга и всего 1960 долл. собственных сбережений. При этом собственно федеральный долг недавно преодолел отметку в 23 трлн долл., а долг физических лиц — 20 трлн долл. Следовательно, на долю корпоративных долгов и долгов местных властей приходится около 31 трлн долл.

Если сопоставить эти цифры с цифрами распределения национального ВВП, на текущий момент превышающего 21,6 трлн долл., то окажется, что на долю лиц наемного труда: от топ-менеджеров ТНК до частично занятых, — приходится 11,48 трлн долл. (53,15% ВВП, но в годовом исчислении доходы покрывают долги лишь на 65,6%), а на долю федерального бюджета — почти 4,8 трлн долл (22,2% ВВП, покрытие долгов доходами — 23,85%).

При этом текущий дефицит федерального бюджета США — больше 1,2 трлн долл. уже сейчас, к началу 2020 года он должен вырасти до 1,4–1,5 трлн долл. Оставшиеся 24,65% ВВП — это доля корпораций и местных властей, 5,32 трлн долл., или 6,08 трлн долл. в пересчете на год; покрытие этой части американского долга текущими доходами — всего 19,61%.

Из этой раскладки следует, что самым уязвимым сектором американской экономики сегодня являются корпоративный сектор, а также местные власти (от муниципалитетов до штатов). Но поскольку корпорации (включая финансовые, вплоть до ФРС) одновременно являются и главными кредиторами американской экономики (на долю внешних инвесторов приходится «всего» 13,7 трлн долл., из них более 6 трлн долл. вложены в ценные бумаги федерального казначейства), то главной «ахиллесовой пятой» Америки следует считать органы местной власти.

Вероятность того, что «рванет» именно здесь, максимальна. О том, что инфраструктура США находится в упадке и продолжает ускоренно деградировать, свидетельствуют практически все источники. А это — прерогатива, в первую очередь, как раз местных властей.

Ситуацию делает почти критической и безнадежной нынешнее жесткое разделение штатов США на «республиканские», «демократические» и «колеблющиеся», что доказывается картами последних президентских выборов, включая выборы 2016 года.

При этом «республиканские» штаты в целом (может быть, за исключением Техаса и Флориды) гораздо беднее «демократических», и администрация Трампа охотно помогает какой-нибудь Небраске, но игнорирует «жирную» Калифорнию даже в случае ставших там практически ежегодными катастрофических пожаров.

В то же время демократы выступают против такого централизованного перераспределения средств, отстаивая принцип «как поработал — так и заработал» на уровне штатов (это не касается федеральных социальных программ — тут как раз все наоборот).

И более того, сдача США своих международных позиций и сокращение туда притока ресурсов (не только финансов, товаров и услуг, но также — людей, способных производить больше, чем они потребляют), если ничего кардинального не произойдет, должно уже очень скоро сломать всю действующую в Америке социально-экономическую модель — это вопрос не «если», а «когда».

Для Трампа и стоящих за ним сил американского, да и мирового истеблишмента сейчас именно вопрос «когда» является определяющим. Вернее, не просто «когда», а «когда и как». Поэтому они делают все возможное, чтобы не допустить краха. Во всяком случае — на фондовых рынках и в банковском секторе, где «крутятся» 90–95% современных «денежных знаков».

Но беда в Америку может явиться оттуда, где ее не ждут, где про нее «забыли» и где по-настоящему нужна «работа, работа, работа!», о которой написал Трамп. Но работать по-настоящему в современных США некому — общество, которое слишком долго паразитировало на других, обречено, какие бы роскошные цифры ему ни рисовали.