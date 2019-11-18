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Политика

Москва допускает причастность внешних сил к организации протестов в Иране

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Москва допускает причастность внешних сил к организации протестов в Иране

Москва, 18 ноября. Внешние силы могут быть причастны к протестам, которые вспыхнули в Иране в конце прошлой недели. Об этом в понедельник заявил глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

«Здесь и так непростая, напряженная ситуация: значительно повышение цен на бензин, конечно же, подлило масла в огонь. Но и внешние силы активно работают, так что все факторы вместе», — пояснил он РИА Новости.

Кабулов добавил, что МИД пока не получал информации о пострадавших в Иране россиянах. По его словам, посольство РФ внимательно следит за развитие ситуации.

Напомним, что на прошлой неделе по Ирану прокатилась волна протестов против повышения цен на бензин. В ходе беспорядков погиб по меньшей мере один человек.

Ранее сообщалось, что главы народных Советов Сирии и Ирана обсудили совместное противостояние общим угрозам. В переговорах участвовали ррезидент Сирийского Народного Собрания Хамуда Саббаг и глава Комитета национальной безопасности и внешней политики Ирана Моджтабу Зул-Нури.

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Источник: РИА Новости
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