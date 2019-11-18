Владелец толстого кота согласился стать акционером «Аэрофлота»

Москва, 18 ноября. Житель Владивостока Михаил Галин, известный как владелец толстого кота, которого «Аэрофлот» не пустил в салон самолета, согласился стать акционером авиакомпании.

Галин признался, что его толстый кот Виктор уже немного устал от внимания к своей персоне. Однако, по мнению владельца упитанного животного, шумиха вокруг его истории может стать началом положительных изменений.

«В стране есть много архаичных законов и правил, которые должны улучшаться», — считает житель Владивостока.

«Предложение стать акционером «Аэрофлота» поступило от одной из компаний, — приводит слова Галина РИА Новости, — и я решил его принять».

Хозяин толстого кота отметил, что в России крупные организации-монополисты «абсолютно не заинтересованы в том, чтобы улучшать свой сервис». Он отметил, что с 2017 года авиакомпании могут устанавливать свои нормы перевоза ручной клади. Он пояснил, что до этого лимит был обозначен на уровне восьми килограммов, передает «Вечерняя Москва».

«Например, UTair, потому что находился на сложном для него конкурентном рынке, — они сделали десять килограммов провоза, — констатировал Галин. — То есть этот вес в десять килограммов (вес кота Виктора вместе с переноской. — Прим. ФАН) возможен, это безопасно и удовлетворяет всем правилам».

Напомним, Галин ранее рассказал в Сети, что из-за упитанности Виктора сотрудники «Аэрофлота» потребовали от хозяина сдать питомца в багаж. Кота отказались пустить в салон самолета даже за дополнительную плату.

Однако житель Владивостока опасался, что хвостатый друг не переживет полет в багажном отсеке. Галин прибег к хитрости: взвесил другого кота, получив посадочный талон на Виктора. Когда «Аэрофлот» узнал об обмане, пассажир был исключен из программы лояльности, а его счет заблокировали.

Многие россияне встали на защиту толстого кота и его хозяина. В частности, депутат Госдумы Владимир Бурматов обратился к главе «Аэрофлота» Виталию Савельеву с просьбой вернуть аннулированные мили хозяину толстого кота, а также пересмотреть правила перевозки животных.

Сам Галин предложил «Аэрофлоту» отдать его аннулированные мили на благотворительность.