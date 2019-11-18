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В МИД РФ рассказали о подготовке визита Путина в Египет в 2020 году

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В МИД РФ рассказали о подготовке визита Путина в Египет в 2020 году

Москва, 18 ноября. Визит российского лидера Владимира Путина в Египет планируется в следующем году, сообщил специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов.

По словам российского дипломата, в настоящее время ведется подготовка к визиту главы государства. Богданов также напомнил, что Москва и Каир ранее договорились проводить саммиты ежегодно, «причем дважды в год — поочередно в России и Египте».

«Я думаю, что она состоится на египетской земле в следующем году. Это будут визит и важные события в рамках нашего двустороннего стратегического партнерства с Египтом», — сказал в беседе с ТАСС представитель внешнеполитического ведомства РФ.

Напомним, в прошлом месяце глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на переговорах с российским коллегой пригласил Путина посетить республику для участия в церемонии закладки камня АЭС, которую РФ будет строить в этой стране, а также подписания договора о запуске российской индустриальной зоны.

Летом президент РФ заявил, что планируется вывести отношения Москвы и Каира на «еще более продвинутый уровень». Глава государства также отметил, что Договор о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве позволит реализовать поставленные задачи.

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Источник: ТАСС
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