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В Москве запустили спецпроект, посвященный МЦД

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В Москве запустили спецпроект, посвященный МЦД

Москва, 18 ноября. Московские центральные диаметры фактически станут новым наземным метро и свяжут разные города Подмосковья со столицей. В преддверии открытия движения по первым двум диаметрам РИАМО запустило специальный проект. С помощью него будущие пассажиры Московских центральных диаметров смогут узнать всю необходимую информацию по МЦД.

Все данные в спецпроекте представлены в наглядной мультимедийной форме. Пользователи могут искать нужные вкладки, не переходя по разным страницам.

«Спецпроект РИАМО позволяет оценить масштабность этого транспортного проекта — на карте можно посмотреть маршруты всех пяти МЦД, их конечные и промежуточные остановки, охват подмосковных городов новой транспортной системой, оценить близость маршрутов к аэропортам и основным автомобильным магистралям региона», — говорится в комментарии редакции.

На карте также указано количество станций и время в пути между конечными точками. Пересадки с каждого диаметра на метро, МЦК, а также вокзалы и другие линии МЦД указаны на отдельных картах. По клику карты можно открыть в увеличенном размере, чтобы рассмотреть их в деталях.

Ранее заммэра Москвы Марат Хуснуллин сообщил, что дату запуска первых двух Московских центральных диаметров (МЦД) определят уже на этой неделе. Он отметил, что к запуску движения почти все готово. Сейчас завершается благоустройство станций, подходов и переходов.

Напомним, протяженность наземного метро составляет более 130 километров. На МЦД разместятся 66 станций, с 27 из них можно совершить пересадку на метро.

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Источник: РИАМО
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