Россиянин погиб на индийском курорте

Нью-Дели, 18 ноября. В индийском штате Гоа в районе пляжа Арамболь погиб 64-летний гражданин России. Об этом в понедельник сообщает телеканал NDTV.

Согласно предварительной информации, у путешественника случился сердечный приступ.

По данным канала, в минувшее воскресенье супруга отдыхающего подошла к спасателям на пляже и сообщила, что ее муж исчез. Спасательные службы приступили к поискам туриста, мужчину обнаружили в бессознательном состоянии в море недалеко от берега.

Россиянина доставили в медицинскую клинику, врачи констатировали его смерть.

Как сообщил источник Федерального агентства новостей, МИД России в настоящее время проверяет информацию индийских СМИ о смерти мужчины. Уточняется, что на самом деле погибший может оказаться и не гражданином РФ.

Напомним, в сентябре текущего года российский турист утонул у восточного побережья Кипра.