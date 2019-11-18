Мясников заявил, что «психически больной» Соколов должен ответить «как нормальный человек»

Москва, 18 ноября. Известный доктор и телеведущий Александр Мясников заявил, что бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов является психически больным человеком, однако важно, чтобы он ответил по закону за совершение страшного преступления. Соответствующий пост доктор опубликовал в своем Telegram-канале.

«Здоров ли он? На мой взгляд? конечно, нет! Если рассмотреть все его поведение с точки зрения «Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам», то там вылезет несомненная патология», — отметил Мясников.

Он также обратил внимание на то, что «психически неуравновешенный», получается, жил полноценной жизнью и считался «чуток странным». Но после совершения убийства все списали на психиатрию, поэтому, как считает Мясников, он и должен отвечать за содеянное как нормальный человек.

«Я много раз говорил — ад и рай внутри нас. У психически неуравновешенного человека эти понятия перемешаны еще теснее. <...> А вот выпустил демона, погубил жизнь, надругался над телом — и ой, я больной, упс», — прокомментировал телеведущий.

Историк Олег Соколов убил 24-летнюю Анастасию Ещенко — аспирантку СПбГУ. Он, по версии следствия, 7 ноября застрелил девушку, а 9 ноября решил избавиться от тела. Экс-доцент СПбГУ упал в реку Мойку во время того, как пытался утопить конечности жертвы. В отношении Олега Соколова возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Существует несколько версий, объясняющих причины произошедшего. Так, ранее адвокат Олега Соколова Александр Почуев заявил, что при совершении преступления могла иметь место самооборона. Другая версия защиты — состояние аффекта. Также, по некоторым данным, имела место ревность со стороны уже бывшего преподавателя вуза, который, возможно, во время убийства находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что в Сети начали продавать исторические труды Олега Соколова. Книгу историка «Битва двух империй. 1805-1812» с подписью автора предлагают за 24 тысячи рублей, а труд «Битва трех императоров» с дарственной надписью Соколова продают за 22 тысячи рублей. Первое издание этой монографии можно приобрести за 30 тысяч рублей.