В Госдуме рассказали о роли России, Турции и Ирана в достижении мира в Сирии

Встреча по Сирии в астанинском формате с участием России, Турции и Ирана, а также представителей других стран и организаций, заинтересованных в урегулировании сирийского кризиса, предположительно, состоится в начале декабря. Об этом сообщил глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди.

Встреча по Сирии, которая должна пройти в столице Казахстана Нур-Султане (ранее Астана), ранее планировалась на конец октября, но была перенесена из-за созыва сирийского Конституционного комитета, первая сессия которого прошла в начале ноября. Затем планируемое время встречи в астанинском формате снова сместилось —на этот раз на начало декабря. По словам главы МИД Казахстана, в Нур-Султане ожидают официального обращения от стран-гарантов сирийского урегулирования — России, Турции и Ирана.

По мнению зампреда комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина, Россия, Турция и Иран, как гаранты урегулирования в Сирийской Арабской Республике, занимают единственно конструктивную позицию по разрешению затяжного конфликта в этом регионе.

«Встречи в астанинском формате, а их прошло уже более десятка, подтвердили свою эффективность по разрешению кризиса и прекращению войны в Сирийской Арабской Республике, — отметил парламентарий в комментарии Федеральному агентству новостей. — Весь мир видит реальные результаты политической воли, проявленной Россией, Турцией и Ираном, в разрешении конфликта в САР».

По словам зампреда профильного комитета ГД, законодатели всецело поддерживают усилия Москвы по скорейшему достижению в Сирии всеобъемлющего мира.

«Мы реально видим плюсы от работы в астанинском формате: усилия России и ее союзников позволили, в том числе, предотвратить гуманитарную катастрофу в Сирии, что чрезвычайно важно. Думаю, решение многих вопросов по Сирии, которые еще остаются (а их немало), могут быть успешно решены на доказавшей свою эффективность площадке переговоров в столице Казахстана. На мой взгляд, именно астанинский формат поможет, наконец, разрешить все нерешенные вопросы и принять устраивающие всех решения. Подчеркну, эти решения должны в первую очередь устраивать сирийский народ, как народ, проживающий в едином, независимом, суверенном государстве, избавленном от иностранной интервенции», — резюмировал зампред комитета Госдумы по обороне.

Первый раунд мирных переговоров по Сирии в Астане состоялся в январе 2017 года по инициативе России, Турции и Ирана. Помимо стран-гарантов, в астанинских встречах, которых было уже 13, принимают участие представители Организации Объединенных Наций, а также две стороны сирийского конфликта: делегация официального Дамаска и уполномоченные от нескольких вооруженных группировок, выступающих против президента Сирии Башара Асада.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале в районе северной границы Сирии спецоперации «Источник мира», направленной против боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, а также против террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1, запрещена в РФ). На встрече в Сочи 22 октября президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на севере Сирии.

По словам Владимира Путина, соглашение позволило освободить 90% территории Сирии от террористических группировок и вернуть отбитые у террористов районы под контроль законного правительства Сирии. Путин отметил, что Москва достигла поставленных целей на территории САР.

Меморандум по Сирии, подписанный Путиным и Эрдоганом, предусматривает совместное патрулирование российскими военными и сирийскими пограничниками участка сирийско-турецкой границы, кроме зон спецоперации Анкары «Источник мира», направленной против курдских террористов РПК.

Хотя вывод курдских боевиков за пределы 30-километровой зоны безопасности от сирийско-турецкой границы формально завершен, тем не менее, террористические группировки курдов продолжают нарушать перемирие в этом районе.

Провокационную роль в сирийском конфликте также играют Соединенные Штаты, которые фактически оккупировали нефтегазовые месторождения Сирии и выкачивают оттуда нефть при помощи курдских террористов, находящихся под покровительством Вашингтона.

1 Организация запрещена на территории РФ.