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Ведущие компании РФ покажут технические новинки на Сибирском энергетическом форуме

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Ведущие компании РФ покажут технические новинки на Сибирском энергетическом форуме

Красноярск, 18 ноября. Ведущие российские компании, работающие в сфере энергетики, представят последние технические новинки на Сибирском энергетическом форуме. Крупнейшее отраслевое мероприятие состоится в Красноярске 20-22 ноября и соберет на своей площадке более 70 компаний из 20 регионов.

Ведущие компании РФ покажут технические новинки на Сибирском энергетическом форуме

Ожидается, что в форуме примут участие такие гиганты, как «Сибирская генерирующая компания», МРСК Сибири, Русгидро, «Красноярскнефтепродукт», РЖД и другие.

На специальной выставке, посвященной электротехнике, можно будет увидеть трансформаторы, электроизмерительные приборы, энергосберегающее и светодиодное оборудование, а также LED-светильники. А на выставке «Нефть. Газ. Химия» —  насосное оборудование, гидравлическую и пневматическую технику, химические лаборатории и газоаналитические приборы.

Ведущие компании РФ покажут технические новинки на Сибирском энергетическом форуме

В рамках форума планируется также обсудить актуальные для отрасли вопросы. Всего будет создано 15 дискуссионных площадок и круглых столов, на которых эксперты смогут обменяться мнениями. В частности, речь пойдет о развитии энергосистемы Сибири, изменении законодательства в области ТЭК, а также о повышении энергоэффективности.

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Источник: Сибирский энергетический форум
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