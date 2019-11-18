В МАП делают ставку на дружбу России и Греции, несмотря на конфликт церквей

В Афинах 14-15 ноября прошло заседание Межпарламентской ассамблеи православия — после инцидента в Тбилиси во время прошлого мероприятия к МАП наблюдалось повышенное внимание, сообщил ФАН участник делегации Иван Сухарев, назначенный председателем комиссии по культуре ассамблеи.

«Впервые на заседании секретариата МАП присутствовал председатель парламента Греции Константинос Тасулас, который высоко оценил уровень нашей работы», — рассказал Сухарев.

Делегат от России назвал знаковым визит Тасуласа, учитывая разногласия РПЦ с Элладской церковью после того, последняя официально признала Православную церковь Украины.

«Это все нас печалит и отражается на экономическом взаимодействии. В частности, если говорить о паломниках, то их количество за год уменьшилось в два раза, — сказал Сухарев в разговоре с ФАН. — Хотя православие должно нас объединять, а не разъединять. Мы надеемся на улучшение отношений, несмотря на нынешнюю ситуацию и во время заседания подняли вопрос о расколе православия».

Напомним, что глава МАП Сергей Гаврилов передал Международному Секретариату материалы, содержащие факты гонения на православную церковь на Украине, изучив которые руководство МАП сможет оценить истинное положение дел. Сергей Гаврилов пояснил, что материалы содержат полную актуальную информацию о фактах дискриминации и нарушениях прав верующих Украинской Православной Церкви. В частности, в документах приведены данные о конкретных совершенных актах вандализма, ограблениях и поджогах храмов канонической православной церкви на Украине, о захватах церквей и избиении священнослужителей и прихожан храмов.

«Противоправным образом захватываются десятки храмов Украинской православной церкви, тысячи наших единоверцев становятся беженцами, а местные радикальные элементы, от действий которых пострадали сотни людей, до сих пор остаются безнаказанными. Нападения продолжаются и сейчас, — рассказал Гаврилов. — В частности, в этом году ограблены и осквернены Георгиевский храм УПЦ в Оболонском районе Киева; Петропавловский храм в городе Буча Киевской области; Михайловский храм в селе Королевка Житомирской области; Иоанно-Богословский храм в с. Каплевка Черновицкой области, где был изуродован престол храма и так далее. Радикалы оказывают давление на священников и мирян при попустительстве украинских властей. Летом текущего года сторонники ПЦУ, пытаясь захватить храм в селе Грабово Волынской области, сорвали крест с настоятеля общины УПЦ и нанесли тяжелые побои. В селе Лука-Мелешковская Винницкой области пожилой настоятель общины УПЦ насильственно удерживался радикалами, которые требовали открыть двери храма».

Иван Сухарев также упомянул доклад управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в котором перечислен ряд фактов ущемления прав верующих УПЦ, в том числе, давление со стороны СБУ — обыски и допросы.

«В докладе отмечается, что процесс обязательного переименования религиозных организаций, связанный с религиозными центрами в России, направлены на УПЦ и могут иметь дискриминационный характер, — сказал Сухарев. — Ограничения на доступ священников в помещения ВС Украины противоречит конвенции о защите прав человека и основных свобод. Кроме того, признается, что так называемый переход общин УПЦ в ПЦУ в некоторых случаях не имел добровольного характера и был инициирован государственными и местными властями или представителям крайних правых групп, которые не были членами общин».

В следующем году ряд встреч МАП пройдет в Брюсселе, в Москве, а также рассматривается вариант организации подобной встречи в Уфе. «Это было бы показательным для делегатов и членов МАП или 27 стран, — считает Иван Сухарев. — Мне бы хотелось на примере Уфы показать, что христиане, мусульмане и представители других конфессий мирно живут на одной территории, поздравляют друг друга с праздниками и сидят за одним столом».

Предполагается также, что в Уфе обсудят меры по возвращению христианских беженцев и защите христиан в Сирии, Ливане, расширение сотрудничества с африканскими странами.