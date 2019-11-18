В Госдуме объяснили, кому нужно понятие «преследование» в законе о домашнем насилии

Стало известно, что в готовящихся поправках в закон о домашнем насилии было введено понятие «преследование». Соавторы законопроекта, в числе которых адвокаты, феминистские организации, а также депутат и телеведущая Оксана Пушкина, считают, что преследователь — член семьи должен быть лишен права приближаться к родным в случае, если будет доказана исходящая от него угроза. Такая постановка вопроса о предотвращении «преследований» неверна, и рассматривать его в контексте именно семьи недопустимо — как недопустимо и само определение домашнего или семейного насилия как такового, заявил в интервью Федеральному агентству новостей член комитета Государственной думы по международным делам Виталий Милонов.

Личные мотивы

«Главные поборницы этой абсолютно чуждой России нормы равняются в своих законотворческих потугах на Америку, в этом нет никаких сомнений, — высказал мнение депутат. — Они там и жили, и воспитывались, и, разумеется, впитали в себя построения либерального общества. Понятие «преследование» в том виде, в котором они предлагают внести его в закон, к реальному преследованию не имеет никакого отношения».

Данная норма, если она будет воплощена, приведет лишь к тому, что один из разведенных родителей, который достанет средства на дорогих адвокатов, сможет лишать своего бывшего партнера по браку права приближаться к нему и, как следствие, к их общим детям, считает собеседник ФАН.

«Ясно, что для разработчиц этого закона его необходимость продиктована личными мотивами, — заметил Милонов. — Они разводятся, потом снова женятся и не хотят, чтобы их новый бойфренд — сожитель, случник, уж не знаю, как они их называют — видел предыдущего. Вот и делают, как им удобнее: завели себе нового мужика, а предыдущего даже с ребенком увидеться не пускают. А если тот все-таки решится и нарушит запрет на встречи, упекут его за решетку. Они (разработчицы закона. — Прим. ФАН) настолько обезумили от своей толерастии, что выдают желание отца увидеть собственных детей за преследование. Вот увидите, эти истерички, если их не остановить, первым же делом пересажают своих бывших мужей».

При этом, по словам парламентария, любое насилие и любые навязчивые действия, которые причиняют вред и нарушают комфортную жизнь человека, должны быть ограничены. Однако это касается всех ситуаций: преследует ли вас какой-то маньяк или сумасшедший человек — неважно, вы должны быть от этого защищены. Но рассматривать это в контексте закона о домашнем насилии недопустимо, считает Милонов.

«Потому что за этим пунктом последует норма о введении в паспортах граждан вместо строки «родители» граф «родитель 1» и «родитель 2» — вот этого они и хотят в итоге добиться», — заявил собеседник ФАН.

ЕСПЧ — не ориентир

Коснувшись темы решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в пользу пострадавшей от домашнего насилия Валерии Володиной, выигравшей иск против России как раз по вопросу преследования (именно на него ссылаются как на прецедент авторы закона о домашнем насилии), Милонов отметил, что ЕСПЧ, при всей его статусности, не может быть ориентиром для патриотически настроенных парламентариев.

«Надо понимать, что, опираясь на решения этого «судебного органа», истерички сами ставят себе диагноз «русофобия», — сказал депутат. — Это люди, которые ориентируются на идеологический базис, совершенно чуждый нашей стране. Равно как и другие подобные им агенты западного влияния, которые критикуют власть, церковь, общество — теперь осталось только на семью наступить, традиционную российскую семью».

Традиционное общество, построенное на семейных ценностях, не позволит допустить революцию в нашей стране — и именно поэтому его пытаются разрушить в первую очередь, уверен Милонов. Подобные законопроекты, по его мнению, являются не чем иным, как технологиями уничтожения исконно русских ценностей и подменой их на инородные западные идеологические конструкции.

Кому решать семейные конфликты?

Идею запретить обращаться в полицию защищающим пострадавших от домашнего насилия организациям без согласия жертвы, которая упоминается в законопроекте, депутат назвал нарушением уже действующего закона о несообщении о преступлении.

«Смысл этого закона? Вообще отстранить полицию от таких дел? Предоставить решать семейные конфликты радикальным феминистическим организациям, живущим на западные гранты? Ведь это именно они являются главной поддерживающей базой этого проекта! Они бы наверняка хотели, чтобы вообще не стало ни государственного контроля, ничего, а вместо них были проамериканские НКО (некоммерческая организация. — Прим. ФАН), которые будут решать вопросы о случаях харассмента, о преследованиях и прочей чепухе, которой заменяют в информационном пространстве реальные проблемы. Почему-то полицейские, на их взгляд, не подходят для решения данного вопроса: дескать, они слишком нетолерантны и гомофобны, а вот вместо них пускай лучше данным вопросом занимаются какие-нибудь ЛГБТ-организации по предотвращению семейного насилия», — высказал мнение Милонов.

По его словам, как раз именно полиция должна заниматься реальными случаями навязчивых преследований, избиений и прочих противозаконных действий, не ассоциируя их каким-либо образом с семьей. Подход ко всем преступникам должен быть один, и неважно, имеют они родственные связи со своими жертвами или нет.

«Авторы же законопроекта с помощью спайки в сознании граждан понятий «насилие» и «семья» хотят показать таким образом, что последняя является формой надругательства над личностью и ее свободой, — добавил парламентарий. — И если для нормальных людей семья — это естественная среда обитания, то для них все совершенно иначе: они хотят показать, что подлинная свобода может быть только без семьи».

Депутат предположил, что скрытой, но при этом истинной целью данного законопроекта является демонстрация институтов семьи и брака как некой архаичной и подлежащей демонтажу ветхой формой организации общества. В качестве же альтернативы авторы инициативы, очевидно, предложат сожительство с полной гендерной самоидентификацией, считает парламентарий.