Уголовное дело Порошенко передано в Генпрокуратуру Украины. События дня. ФАН-ТВ

ФСБ раскрыла крупную нарколабораторию Совсем не задались дела у «самобытных бизнесменов» в Подмосковье. Сотрудники ФСБ раскрыли крупную лабораторию по производству наркотиков. Преступники развернули ее в одном из частных домов, но избавиться от улик, видимо, не успели бы даже при большом желании. Оперативники изъяли 41 кг мефедрона и еще 500 л наркосодержащей жидкости. Тройка неудачливых лаборантов была задержана на месте с поличным. По данным ФСБ, изготовлением веществ занимались граждане России и Украины — для дальнейшего сбыта через Интернет. Сейчас против них возбуждено уголовное дело о производстве наркотиков в особо крупном размере. Лавры наркобаронов им теперь светят навряд ли, а вот тюремные нары — вполне.

Порошенко может стать подозреваемым по уголовному делу А вот другое уголовное дело — на Украине — похоже заставит серьезно понервничать Петра Порошенко. Госбюро расследований страны официально направило в Генпрокуратуру «проект подозрения» в отношении бывшего президента — это документ, который вскоре может изменить комфортный статус свидетеля. Речь идет о двух статьях: свержение власти и злоупотребление служебным положением. Предполагается, что в 2019 году Порошенко, будучи президентом, незаконно назначил членов Высшего совета правосудия. Но! Привлечь к уголовной ответственности его не смогут без согласия Верховной рады, действующим депутатом которой Порошенко является. Соответствующий запрос Госбюро уже подготовило.

Власти Грузии отклонили идею о досрочных выборах Массовые протесты в Грузии наконец-то услышали отклик властей. Но явно не тот, которого активисты ждали. Парламентские выборы, как и как и планировалось, пройдут в 2020 году, и никакого досрочного голосования не будет. Об этом на брифинге рассказал один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе. Он призвал оппонентов отказаться от протестов и готовиться к предвыборной гонке. Напомним, что в последние дни в Тбилиси прошло несколько акций с призывом распустить парламент. Граждане возмущены тем, что депутаты (большинство которых представляет, как раз «Грузинская мечта»), не приняли поправки о переходе на пропорциональную избирательную систему вместо смешанной. И, несмотря на заявления властей, расходиться активисты пока не намерены.