Уголовное дело Порошенко передано в Генпрокуратуру Украины. События дня. ФАН-ТВ

ФСБ раскрыла крупную нарколабораторию
Совсем не задались дела у «самобытных бизнесменов» в Подмосковье. Сотрудники ФСБ раскрыли крупную лабораторию по производству наркотиков. Преступники развернули ее в одном из частных домов, но избавиться от улик, видимо, не успели бы даже при большом желании. Оперативники изъяли 41 кг мефедрона и еще 500 л наркосодержащей жидкости. Тройка неудачливых лаборантов была задержана на месте с поличным. По данным ФСБ, изготовлением веществ занимались граждане России и Украины — для дальнейшего сбыта через Интернет. Сейчас против них возбуждено уголовное дело о производстве наркотиков в особо крупном размере. Лавры наркобаронов им теперь светят навряд ли, а вот тюремные нары — вполне.
Порошенко может стать подозреваемым по уголовному делу
А вот другое уголовное дело — на Украине — похоже заставит серьезно понервничать Петра Порошенко. Госбюро расследований страны официально направило в Генпрокуратуру «проект подозрения» в отношении бывшего президента — это документ, который вскоре может изменить комфортный статус свидетеля. Речь идет о двух статьях: свержение власти и злоупотребление служебным положением. Предполагается, что в 2019 году Порошенко, будучи президентом, незаконно назначил членов Высшего совета правосудия. Но! Привлечь к уголовной ответственности его не смогут без согласия Верховной рады, действующим депутатом которой Порошенко является. Соответствующий запрос Госбюро уже подготовило.
Власти Грузии отклонили идею о досрочных выборах
Массовые протесты в Грузии наконец-то услышали отклик властей. Но явно не тот, которого активисты ждали. Парламентские выборы, как и как и планировалось, пройдут в 2020 году, и никакого досрочного голосования не будет. Об этом на брифинге рассказал один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе. Он призвал оппонентов отказаться от протестов и готовиться к предвыборной гонке. Напомним, что в последние дни в Тбилиси прошло несколько акций с призывом распустить парламент. Граждане возмущены тем, что депутаты (большинство которых представляет, как раз «Грузинская мечта»), не приняли поправки о переходе на пропорциональную избирательную систему вместо смешанной. И, несмотря на заявления властей, расходиться активисты пока не намерены.
В Греции почтили память жертв «черных полковников»
Столица Греции отметила памятную, но трагичную для себя дату. В 1973 году в Афинах шли студенческие акции против хунты «черных полковников» — диктатуры, правящей тогда в стране. 17 ноября протесты граждан жестоко были подавлены, цена тому — не меньше 20 человеческих жизней. Их память в Греции чтят, а событие вспоминают ежегодно. В этом лично убедился корреспондент ФАН на месте событий. Накануне около 20 000 человек вышли в Афинах на массовый митинг, среди них сторонники парламентской партии СИРИЗА, профсоюзы коммунистов и общественники. Толпы скандировали антиамериканские лозунги, ведь именно США в те годы поддерживали режим «черных полковников». По традиции активисты двинулись к посольству Штатов. Оно, впрочем, от шествия как обычно оградилось полицейскими.