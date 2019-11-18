Правозащитник увидел разжигание ненависти в высказывании сына Венедиктова

За высказывание, которое подпадает под экстремизм и разжигание ненависти, сын Венедиктова может понести уголовное наказание. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал адвокат, правозащитник и общественный деятель Янис Юкша.

Оскорбительные высказывания

Сын главного редактора либерального издания «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, которого также зовут Алексей, заблокировал доступ к своей странице в социальной сети «ВКонтакте», где он разместил пост, который оскорбляет выходцев Кавказа. Это произошло после публикации расследования ФАН о противозаконной деятельности сына Венедиктова и разжигании ненависти.

Ранее Алексей разместил в социальной сети запись о ДТП с участием своей машины Mustang. В ней он хвастает своими лихачествами на иномарке, а также называет «животными» выходцев с Кавказа, которые на своем Volkswagen Polo столкнулись с его автомобилем. Кроме того, Венедиктов-младший желает своим «обидчикам» смерти и открыто оскорбляет полицейских.

Высказывания Венедиктова-младшего попадают под статьи о разжигании ненависти и вражды, а также о неуважении к представителям власти.

Терпимость общества

Как отметил Янис Юкша, сегодня в очередной раз можно убедиться в чисто либеральной позиции. Когда либерализм — это все, что думает и говорит определенная группа людей. При этом все остальные мысли и идеи, которые отличаются, не попадают в «некое избранное поле». Либеральная группа расценивает их как плохие и недостойные того, чтобы он них говорили в позитивном ключе, считает Юкша.

«Любой россиянин вне зависимости от вероисповедания, расы, национальности, половой принадлежности является гражданином Российской Федерации. Он имеет весь набор прав, которые ему дает Конституция РФ. Любой глупыш тоже обладает всем набором конституционных прав. Но выходя за рамки действующего закона, он становится вне его. Соответствующим образом к любому лицу может быть применены меры соответствующего воздействия, взыскания и наказания», — пояснил Янис Юкша.

По его словам, любое разжигание межнациональной и иной розни, все, что связано с некими действиями, которые примыкают к вопросу экстремизма, может быть наказано в том числе в уголовном порядке. Он отметил, что в этом вопросе очень важен контекст, экспертные оценки этого контекста. И в зависимости от этого могут быть применены те или иные виды наказания.

«Я не знаю, как в итоге будет реагировать правоохранительная система РФ и хватит ли квалификации у наших правоохранителей для того, чтобы предъявить какие-либо претензии подобным лицам. Важно то, что общество, к сожалению, сегодня терпимо относится к подобным проявлениям. Это в принципе неприемлемо. Лица, которые позволяют себе подобные публичные заявления, при этом пользуясь доступом к средствам массовой информации, должны становиться нерукопожатными. Общество должно выражать таким людям коллективное «фи». Такие люди должны подвергаться моральной обструкции. Копировать подобную линию поведения ни у кого не должно быть желания», — заключил Янис Юкша.

Это не первое правонарушение со стороны сына главреда оппозиционного СМИ. Как выяснил ФАН в ходе расследования, Венедиктов-младший был замечен в незаконной торговле алкогольной продукцией в баре, нарушении правил ДТП (как в роли пешехода, так и водителя) и использовании связей своего отца для того, чтобы избежать наказания.