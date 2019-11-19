Турецкий парламентарий намерен добиваться признания Крыма российским

Турция является для России одним из приоритетных партнеров на Евразийском континенте. Буквально на наших глазах это государство, формально остающееся пока членом НАТО, пусть осторожно, но уверенно меняет свой геополитический вектор с США на Россию.

Так, несмотря на все негодование заокеанского партнера, Анкара закупает российские зенитно-ракетные комплексы С-400. Расширяется сотрудничество в торговой сфере. А еще в Турцию снова едет российский турист.

Федеральное агентство новостей предлагает вашему вниманию интервью с турецким политиком и журналистом Атиллой Сертелем (Atilla Sertel). В ноябре 2015 года он был избран членом парламента от города Измира, а в 2009-2015 годах возглавлял Федерацию журналистов Турции.

В ближайшее время делегация во главе с Сертелем собирается посетить Крым, а в дальнейшем – поднять в турецком парламенте вопрос о необходимости признания российского суверенитета над полуостровом. Среди участников поездки – известные турецкие политики, журналисты, общественные деятели.

— Как вы думаете, Турция в состоянии лучше узнать новый статус Крыма? Есть ли силы, которые хотят предотвратить признание нового статуса Крыма Турцией? Каково влияние этих сил?

— Турция — страна, имеющая родственные отношения с Крымом, многие граждане Турции в свое время эмигрировали из Крыма в Румынию, а из Румынии в Турцию, многие из людей, живущих в Турции, говорят на татарском языке. Мы смотрим на этот вопрос с точки зрения родства. Во-вторых, очень важно, чтобы Крым стал регионом, который может говорить на своем языке и жить своей верой через много лет. Отрадно, что отношения России и правящей элиты Турции в последние годы достигли очень хорошего уровня. Наша страна живет по принципу изречения Мустафы Кемаля Ататюрка: «мир в стране, мир во всем мире». Мы хотим стать страной, которая хорошо ладит с соседями, дружит с соседями и поддерживает с ними торговые отношения. Мы говорим это каждый раз. Россия — это страна, которая занимала положительную позицию во время войны за независимость в отношении Мустафы Кемаля Ататюрка и его товарищей по оружию. И мы хотим, чтобы отношения Турции с Россией были очень хорошими.

— Вы возглавляете эту делегацию. Вы не боитесь, что вашей политической деятельности будет нанесен вред со стороны Запада?

— Я один из тех людей, которые считают, что нет места страху при осуществлении политической деятельности. Я никогда ничего не боялся в своей жизни. Я ничего не боюсь, кроме Аллаха. Позвольте мне привести пример из прошлого. В свое время, когда я возглавлял Федерацию журналистов Турции, мы были приглашены в Абхазию от лица президента Ассоциации журналистов Абхазии. В результате этого приглашения Грузия оказывала большое давление на МИД Турции, чтобы воспрепятствовать этой поездке. Тогда я ответил министерству иностранных дел Турецкой Республики, что люди, живущие в Абхазии — черкесы, абхазцы — имеют к нам родственное отношение. Даже если мы, как страна, не признаем Абхазию как независимое государство, то турки, абхазцы, черкесы, живущие в Абхазии, имеют дружественные и родственные отношения с регионами Турции, и особенно городами Сакарье, Эскишехир и многими другими. Мы отправились в Абхазию и ни разу потом об этом не пожалели.

И сегодня, когда такое приглашение приходит к нам, я, конечно, обговорю этот вопрос с уполномоченными лицами Республиканской Народной Партии, поскольку я являюсь ее членом, и мы на добровольной основе сформируем делегацию и получим разрешение на посещение региона. И работая в команде на месте, определим проблемные аспекты и будем способствовать их решению и улучшению наших отношений. Я также не сторонник того, чтобы появлялись разные предубеждения, аспекты которых я не знаю и не обсуждал на месте. Сначала мы должны изучить, мы должны увидеть. Я считаю, что неправильно говорить на расстоянии, не изучая, не видя, что там происходит. Поэтому, я лично принял это приглашение и постараюсь создать эту делегацию. Надеемся, что после создания делегации в результате официальной переписки мы будем следовать выработанной программе и, конечно же, мы поделимся в Турции теми наблюдениями, которые мы сделаем, и постараемся установить контакт с уполномоченными должностными лицами по этому вопросу в нашей стране.

— Господин депутат, одним из наиболее важных секторов экономики в Турции является сектор строительной отрасли. Этот сектор в настоящее время переживает серьезный кризис. Однако Крым имеет сферы для инвестиций в этом направлении на сотни миллиардов долларов. Почему Турция не пользуется этим? Есть ли препятствия?

— Я думаю, что эти препятствия должны быть преодолены. Как Вы и сказали, рынок Турции с точки зрения жилищного строительства насытился. Как стагнация в строительном секторе, так и рост цен на производство цемента, железа и других материалов приносят немало бед всем строительным компаниям Турции, особенно, известным. Тем не менее, если в Крыму есть сфера сотрудничества по этому вопросу, и она в силу каких-либо причин не может быть оценена турецкими компаниями, то я думаю, что этот вопрос должен быть преодолен. Я думаю, что это всегда будет темой двусторонних отношений. В связи с этим и на власти Турции, и на власти Крыма ложится большая ответственность по преодолению этих препятствий, т. к. страны мира стали очень близкими друг к другу. Но мы очень близки к Крыму и географически. Как я уже говорил, мы очень близки по языку и религии. Но есть слабость в отношениях. Я надеюсь, что это будет преодолено. Я думаю, что это должно быть преодолено. Это в интересах делового мира Турции и, соответственно, Крыма.