Эксперт назвал политически ангажированной статью о превосходстве Rafale над Су-30МКИ

Военный эксперт Андрей Красноперов заявил, что Су-30МКИ по всем параметрам превосходит французский истребитель Rafale.

Ранее индийское издание The Economic Times сообщило, что Нью-Дели якобы приобретет французские истребители четве ртого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ. По мнению автора статьи, первые по своим возможностям якобы превосходят вторые.

Издание подчеркивает, что способность к длительному барражированию у Rafale в 1,5 раза выше, чем у Су-30МКИ, дальность полета французских самолетов составляет 780-1055 километров, а российских 400-550, хотя на самом деле дальность Су-30 составляет 3000 километров. Кроме того, Dassault Rafale способен за сутки совершать до пяти боевых вылетов, тогда как российский — якобы только три.

Комментируя сообщение издания военный аналитик, летчик-инструктор и мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что в статью мог писать абсолютно не разбирающийся в военной технике журналист.

«Откуда это издание взяло такие данные? Я знаю, что дальность полета у Су-30МКИ гораздо больше представленной в статье (3000 километров — Прим. ФАН), дело ведь в том, что и у российского Су-30 и у его индийской модификации МКИ двигатели стоят одни и те же. Да и в целом серия самолетов Су вообще может летать в нейтральных водах, используя при желании дозаправку в воздухе», — поясняет эксперт.

Кроме того, не стоит забывать, что The Economic Times принадлежит медиаконгломерату Bennett, Coleman & Co. Ltd, также известному как The Times Group, который в далеком 1838 году начал выпускать утренние газеты для британских подданных, проживающих в Индии. И было бы наивно считать, что британцы полностью откажутся от управления самой популярной в Индии газеты.

«А это означает, что эта статья является полностью политически ангажированной и ее главная задача — очернить Россию и занизить достоинства российской же военной техники. И в данном случае автор статьи выбрал французский истребитель, чтобы переключить на него внимание индийской общественности и военных. Но если же сравнивать Rafale с Су30, пусть даже его индийской модификацией, то наши самолеты все равно на голову, а то и на две выше. Причем по всем параметрам. Мы даем несколько очков вперед по всем пилотажным данным, по дальности, по скорости, экономичности, работе бортовой электроники, вооружения и т. д. К тому же, как я уже сказал, непонятно откуда издание взяло данные по нашему самолету и Rafale. Любой специалист если посмотрит, он скажет — это явная утка», — заключил Красноперов.

Можно предположить, что статья намерено была выпущена для того, чтобы выставить российские военные самолеты не в самом лучше свете, так как Москва уже довольно давно и весьма активно перебивает у США и НАТО военные заказы.

Напомним, в августе 2019 года источники Defense News сообщили, что индийская компания Hindustan Aeronautics свернет лицензионное производство российских истребителей четвертого поколения Су-30МКИ в марте 2020 года, если не получит новых заказов на такие самолеты.