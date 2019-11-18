В Совфеде объяснили, как переселить россиян на Север

В России и во всем мире особое внимание сейчас уделяется Арктике, богатейшему региону планеты. В преддверии IX Международного форума «Арктика: настоящее и будущее», который пройдет в декабре в Санкт-Петербурге, заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Акимов дал интервью Федеральному агентству новостей.

Сенатор обозначил основные проблемы, стоящие перед Русским Севером, и перспективы их решения. В частности, парламентарий рассказал, как привлечь население в арктические регионы нашей страны, как следует развивать экономику российской Арктики и как сберечь природу Русского Севера для будущих поколений.

Построить новое, снести старое

— Одной из основных проблем российского Севера является ветхий жилой фонд. Как государством решается эта задача?

— Как вы знаете, одним из ярких примеров этого стала ситуация в Воркуте. Жители передают свои дома городским властям и покидают город. У муниципалитета скопилось около 5 тысяч пустующих квартир. Этот случай мы обсуждали в комитете Совета Федерации. Подобная ситуация сложилась и в других северных городах, например в Норильске. Жилой фонд там ветхий: очень много двухэтажных деревянных домов, они все устарели. Жилой фонд изношен на 70-80%. Сейчас принята программа сноса ветхого и аварийного жилья до 2025 года. Их нужно сносить и строить новые дома, по современным технологиям.

— А Северу сейчас нужны эти новые дома? Будут ли жители?

— Да, у нас много закрытых, заброшенных поселков золотодобытчиков, где жили по 40-50 тысяч человек. После 1990-х, когда цены на золото упали, все разъехались. Эти поселки сейчас стоят пустые — все сожгли и растащили. На сегодня так подходить к Северу нельзя, необходима совершенно другая концепция. Опыт экстенсивного развития у нас имеется: в советское время так и строили. Но теперь так строить нельзя, стоит развивать Север разумно, используя новые технологии. Потому и говорим: нам нужна новая региональная политика.

В Москве жить — под землей ездить

— Насколько вообще критична проблема оттока населения из регионов Севера?

— Технологии не стоят на месте, поэтому на многих месторождениях и предприятиях не нужно столько же людей, сколько было необходимо в XX веке. Где-то, как вы знаете, обходятся вахтовым методом, но есть места, где люди постоянно живут. И там надо нормально, качественно строить. Нам следует к каждому региону и к каждому населенному пункту подходить индивидуально. Важен и вопрос снабжения Севера энергоносителями. Во многих местах до сих пор пользуются мазутом, и это при том, что там как раз добывают газ. Ну какой мазут сегодня? Уходить от этого нужно...

— Поедут ли люди на Север?

— Люди в больших городах собираются, в больших городах и умирать будешь. Что в Москве жить? Под землей ездить. А такого богатства, как на Севере, нет нигде. Мы должны расширить народ, беречь эти земли, а не городить одну лишь Москву. Не хватит в столице ни жилья, ни газа. Все от Севера идет. Наоборот, нужны новые поселения по всей России, и на Севере также.

— Для этого должны быть приняты определенные социальные меры?

— Да. Должна быть соответствующая государственная политика. Для кого открывать Дальний Восток? Для китайцев? Наши люди с удовольствием поедут туда. И будут там жить. Нужно предоставить для этого условия. В этом ключе нам надо проводить более агрессивную политику. Это наша территория, российская земля.

Легкие планеты

— Какие меры уже принимаются в области сохранения природы Арктики и что еще предстоит сделать?

— Природа Арктики легко ранима, и, конечно же, российскому государству необходимо приложить все усилия, чтобы сохранить ее для будущих поколений. Хочу напомнить, что касательно экологии Русского Севера в целом была принята «Арктическая доктрина».

Принимаются меры по созданию особо охраняемых территорий, таких как, к примеру, дельта реки Лены. Есть места, куда прилетают птицы, воспроизводятся и так далее. Они берутся под особый контроль. На территории Арктики очень много особо охраняемых природных парков федерального и регионального значения. Арктика является главными легкими планеты. В российском парламенте сейчас готовится закон о вечной мерзлоте. Вечная мерзлота — это почти половина территории РФ, это благо, которое мы должны беречь. Вечная мерзлота не вечна. Меняется климат, и она тает. Сегодня ученые, в частности из Института мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН, убеждены, что к этому вопросу следует подходить особенно, изучать и сохранять нашу вечную мерзлоту. К тундре нельзя относиться экстенсивно. Это устаревший, отсталый подход.

Охраняя землю

— Какие еще экологические проблемы стоят перед Русским Севером?

— Вдоль Северного морского пути разрушаются берега. Очень сильно, по километру вглубь. За этим надо следить, это может серьезно поменять русла рек, привести к наводнениям и иным природным катаклизмам.

— Как в настоящее время осуществляется поддержка фауны Арктики?

— Сейчас на этих территориях ученые начали разводить овцебыков и бизонов. Растет таймырская популяция: животные уже воспроизводятся, растет их численность. Ну и, конечно, нужно поддерживать коренные народы. Они охраняют природу Севера. Надо принимать закон о северном оленеводстве, чтобы сохранить диких и домашних оленей. Когда есть олени — природа хорошая. Когда их нет — и народа нет. Они охраняют, чистят землю. Северные народы нужно сохранить, чтобы они жили там же, где жили их предки. Чтобы они оленей держали, охотились и рыбачили. Это места традиционного природопользования. В последнее время идет варварское истребление природы. Мы должны сохранить фауну Арктики, бизонов и овцебыков, даже там, где человеческая нога не ступала.