Москва, 18 ноября. Кремль внимательно следит за ситуацией вокруг реструктуризации «Яндекса», однако не имеет права вмешиваться в этот процесс. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы внимательно наблюдаем за процессами, мы не имеем права в них вмешиваться. Позиция простая — здесь должна быть найдена золотая середина между интересами государства и безопасности, а также интересами развития этих компаний, которые не должны ограничиваться», — отметил официальный представитель Кремля.

По его словам, ни о каком «согласовании» в данном случае не может быть и речи, однако «Яндекс» — достаточно большая, системообразующая компания, поэтому она всегда находится в поле зрения государства. Песков уточнил, что «Яндекс» планирует приступить к реструктуризации в середине декабря.

Пресс-секретарь президента также добавил, что не видит тут прямой связи с законопроектом, который запрещает иностранным гражданам владеть более 20% акций в значимых интернет-ресурсах России.

Ранее Совет директоров «Яндекса» предложил акционерам создать внутри компании специальный фонд, который будет согласовывать сделки и партнерства. Ему будет передана «золотая акция», которая может блокировать консолидацию в руках одного владельца 25% акций. При этом фонд не сможет влиять на стратегию компании и ее экономическую деятельность.