Путин в понедельник встретится с президентом «Русской платины»

Москва, 18 ноября. Президент России Владимир Путин в понедельник работает в Москве, у него рутинный день, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По его словам, в начале второй половине дня появится информация по международному телефонному разговору, связанному с «нормандским форматом».

Песков подчеркнул, что встреча в «нормандском формате» состоится 9 декабря, в Кремле готовятся к ней.