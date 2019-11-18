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Путин в понедельник встретится с президентом «Русской платины»

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Путин в понедельник встретится с президентом «Русской платины»

Москва, 18 ноября. Президент России Владимир Путин в понедельник работает в Москве, у него рутинный день, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.  

По его словам, в начале второй половине дня появится информация по международному телефонному разговору, связанному с «нормандским форматом».

Песков подчеркнул, что встреча в «нормандском формате» состоится 9 декабря, в Кремле готовятся к ней.

«Сегодня несколько встреч и совещаний. Президент примет председателя правления «Русской платины» Мусу Бажаева. Компания большая. Традиционно президент встречается с руководителями крупных компаний, идет общение», — подчеркнул Песков.

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