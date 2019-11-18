Ситуация в Ливии не нормализуется, пока у власти стоят террористы ПНС — эксперт

Террористы ПНС Ливии в воскресенье захватили в аэропорту Мисураты гражданский самолет «Ливийских авиалиний». Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН) заявил, что ситуация не будет стабильной в Ливии до тех пор, пока в Триполи правит так называемое Правительство национального согласия.

По мнению эксперта, под предводительством Файеза Сарраджа действует конгломерат ливийских группировок различной степени: есть формирования, формально считающиеся правительственной армией, различные силы охраны, различные джихадистские или бывшие джихадистские группировки и просто криминальные структуры. Борис Рожин акцентирует внимание на том, что контроль над всеми этими группировками у самозваного правительства Сарраджа достаточно абстрактный, учитывая то, что все они периодически воюют между собой.

«Такие нападения на гражданских лиц и гражданские объекты – это достаточно типично для части Ливии, которую контролирует Саррадж. Там не то что самолеты, там аэропорты группировки захватывали друг у друга. Это вряд ли можно как-то изменить при действующем характере власти в Триполи. Для местных подобные происшествия – уже своеобразная норма», — утверждает эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Напомним, тобрукское правительство Ливии потребовало от террористов вернуть захваченный самолет — об этом вчера заявил пресс-секретарь Тобрукского правительства Хатем Орейби. В случае, если ПНС Ливии не пойдет навстречу, Орейби предупредил о готовности принять меры.

«Ответственность за любой ущерб, который может быть нанесен лайнеру, будет возложена на руководство аэропорта», — сказал он.

Глубокий кризис в Ливии начался в 2011 году после свержения полковника Муамара Каддафи вооруженной оппозицией при поддержке США в 2011 году. Запад страны захватили террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Восточная часть контролируется законным правительством.

В апреле 2019 года Ливийская Национальная Армия под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара объявила о продолжении операции «Аль Карама», целью которой является освобождение Триполи от террористов.