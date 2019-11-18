Москва, 18 ноября. Исследователи Библии заявили об обнаружении на горе в Саудовской Аравии образцов древнееврейской письменности. Об этом рассказали сотрудники организации The Doubting Thomas Research Foundation, которые в 2018 году сняли фильм о поисках «настоящей» горы Моисея.

Доказательства событий из Библии нашли в Саудовской Аравии. По словам исследователей, камни с надписями на древнем иврите расположены в том месте, где «Бог встретился с Моисеем». Как считают специалисты, библейский сюжет разворачивался на возвышенности Джабаль-эль-Лауз в Саудовской Аравии, а не на горе Синай в Египте.

На сайте фонда объясняется, что доказательством этого могут служить надписи. Эксперты добавили, что надписи говорят о присутствии израильтян на этом месте и подтверждают библейское предание об их выходе из Египта под предводительством Моисея.

Напомним, в Библии описывается, что Бог явился Моисею на горе Синай и дал ему десять заповедей. Верующие почитают как гору Моисея возвышенность на Синайском полуострове в Египте. Некоторые ученые читают, что настоящей горой Синай является Джабаль-эль-Лауз на границе Саудовской Аравии и Иордании.

В 2016 году в Сети появилось видео процесса вскрытия гробницы Иисуса Христа. Под поднятой мраморной плитой, покоившейся в течение пяти веков, было обнаружено большое количество каменного материала. Ученые считают, что вскрытие гробницы представляет интерес не только для верующих, но также и для атеистов, поскольку поможет узнать, что происходило две тысячи лет назад.

Мраморная плита была снята с места погребения Иисуса Христа в иерусалимском храме Гроба Господня. Под плитой было обнаружено большое количество камней. Ученые рассчитывают в ходе дальнейших исследований узнать, какой была изначальная поверхность камня, на который было положено тело Христа.

Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Вероника Языкова уверена, что вскрытие гробницы Иисуса необходимо как для верующих, так и для атеистов.

Ученый отметила, что в последнее время предпринимаются попытки создать альтернативную историю христианства, а вскрытие гробницы, вероятно, даст ответ на некоторые важные вопросы.