Лолита назвала сумму гонораров за выступления

Москва, 18 ноября. Российская эстрадная исполнительница Лолита Милявская в эфире программы «Секрет на миллион» на телевизионном канале НТВ рассказала, что за каждое выступление зарабатывает не менее 40 тысяч евро.

«От 40 тысяч евро и дальше в зависимости от нагрузки, перелета. Я человек, которому не так много надо, хотя много имеет. Наверное, я поэтому много имею», — призналась артистка.

При этом она указала, что у нее никогда не было задачи: «иметь деньги». По ее словам, за последний месяц ее траты составили около 100 тысяч евро. Лолита указала на то, что большую часть этой суммы она потратила на творческие процессы, в частности, сняла два клипа.

«На себя — по мере необходимости», — резюмировала она.

Ранее руководитель компании «Ру-Концерт» Евгения Морозова рассказала, что примадонна российской эстрады Алла Пугачева на своем выступлении в белорусской столице 2 ноября заработала 17,6 миллиона рублей. По окончании концерта Пугачева не вышла на бис из-за того, что ей резко стало плохо. Артистка заряжала позитивом и энергией в течение всего своего выступления, но под занавес мероприятия зрители поняли, что артистка устала.