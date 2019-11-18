Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Африка
  /  Обновлено: 

Первый после свержения Каддафи международный футбольный матч прошел в Бенгази

47
0 Оставить комментарий

Первый после свержения Каддафи международный футбольный матч прошел в Бенгази

Во втором по величине городе Ливии, ставшем центром сопротивления террористическому режиму так называемого Правительства национального согласия (ПНС), возглавляемого Файезом Сарраджем, состоялся первый с 2011 года футбольный матч. «Гор Махия» из Найроби встретилась с клубом «Аль Хиляль Бенгази», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Звуки выстрелов и дым над стадионом имени Мучеников февраля в Бенгази — совсем не то, к чему всех нас за последние годы приучили репортажи из Ливии. Это не голос войны, это голос мира — 16 ноября впервые за восемь лет в этой стране состоялся международный футбольный матч.

Первый после свержения Каддафи международный футбольный матч прошел в Бенгази

Команда «Аль Хиляль Бенгази» на домашней площадке провела товарищескую встречу с «Гор Махией» — самым титулованным клубом Кении, 12-кратным победителем национального чемпионата и обладателем Кубка Африканской конфедерации футбола. Это событие, возможно, не особенно заметное в мире большого футбола с его стотысячными стадионами и многомиллионными бюджетами, стало тем не менее знаковым, показав уставшим от войны ливийцам, что конец насилию и братоубийству не за горами, а соседям по континенту — что усилия, прилагаемые Ливийской национальной армией (ЛНА) в борьбе с международным терроризмом на территориях, подконтрольных бандформированиям так называемого Правительства национального согласия (ПНС), дают ощутимые результаты.

Первый после свержения Каддафи международный футбольный матч прошел в Бенгази

Последний факт был особо отмечен главой футбольной федерации Киренаики Самуэлем Шарифи.

«Это первый визит иностранной команды такого уровня с 2011 года, и сегодняшняя игра принесла не только спортивный результат. Немаловажно и то, что кенийские игроки своими глазами смогли увидеть, насколько безопасной стала Восточная Ливия и ее столица Бенгази. Мы обеспечили им не только условия для проживания и тренировок, но и экскурсионную программу, главной целью которой было показать возрождение нашего города и страны в целом. Могу сказать, что увиденное произвело на них впечатление», — заметил ливиец.

Первый после свержения Каддафи международный футбольный матч прошел в Бенгази

Встреча завершилась вничью — 1:1. Но, учитывая уровень и послужной список соперников, можно сказать, что «Аль Хиляль» все-таки победил и ливийские спортсмены уже готовы занять достойное место в ряду равных, а власти всецело поддерживают их восстановлением имеющейся спортивной инфраструктуры и строительством новых ее объектов. К тому же детская Академия футбола Бенгази — само ее наличие, кстати, говорит о нормализации обстановки в стране — полным ходом учит побеждать в спорте тех, чьи отцы и старшие братья уже умеют одерживать победу в боях.

Первый после свержения Каддафи международный футбольный матч прошел в Бенгази

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров