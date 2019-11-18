Первый после свержения Каддафи международный футбольный матч прошел в Бенгази

Во втором по величине городе Ливии, ставшем центром сопротивления террористическому режиму так называемого Правительства национального согласия (ПНС), возглавляемого Файезом Сарраджем, состоялся первый с 2011 года футбольный матч. «Гор Махия» из Найроби встретилась с клубом «Аль Хиляль Бенгази», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Звуки выстрелов и дым над стадионом имени Мучеников февраля в Бенгази — совсем не то, к чему всех нас за последние годы приучили репортажи из Ливии. Это не голос войны, это голос мира — 16 ноября впервые за восемь лет в этой стране состоялся международный футбольный матч.

Команда «Аль Хиляль Бенгази» на домашней площадке провела товарищескую встречу с «Гор Махией» — самым титулованным клубом Кении, 12-кратным победителем национального чемпионата и обладателем Кубка Африканской конфедерации футбола. Это событие, возможно, не особенно заметное в мире большого футбола с его стотысячными стадионами и многомиллионными бюджетами, стало тем не менее знаковым, показав уставшим от войны ливийцам, что конец насилию и братоубийству не за горами, а соседям по континенту — что усилия, прилагаемые Ливийской национальной армией (ЛНА) в борьбе с международным терроризмом на территориях, подконтрольных бандформированиям так называемого Правительства национального согласия (ПНС), дают ощутимые результаты.

Последний факт был особо отмечен главой футбольной федерации Киренаики Самуэлем Шарифи.

«Это первый визит иностранной команды такого уровня с 2011 года, и сегодняшняя игра принесла не только спортивный результат. Немаловажно и то, что кенийские игроки своими глазами смогли увидеть, насколько безопасной стала Восточная Ливия и ее столица Бенгази. Мы обеспечили им не только условия для проживания и тренировок, но и экскурсионную программу, главной целью которой было показать возрождение нашего города и страны в целом. Могу сказать, что увиденное произвело на них впечатление», — заметил ливиец.

Встреча завершилась вничью — 1:1. Но, учитывая уровень и послужной список соперников, можно сказать, что «Аль Хиляль» все-таки победил и ливийские спортсмены уже готовы занять достойное место в ряду равных, а власти всецело поддерживают их восстановлением имеющейся спортивной инфраструктуры и строительством новых ее объектов. К тому же детская Академия футбола Бенгази — само ее наличие, кстати, говорит о нормализации обстановки в стране — полным ходом учит побеждать в спорте тех, чьи отцы и старшие братья уже умеют одерживать победу в боях.