Власти Дамаска нормализуют подачу питьевой воды жителям Восточной Гуты

Дамаск, 19 ноября. Фонд питьевой воды и канализации Дамаска продолжает свою работу по обеспечению необходимой жидкостью жителей Восточной Гуты. Напомним, что полтора года назад террористические группы были вынуждены оставить город после прихода сирийской правительственной армии.

Как сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), фонд питьевой воды Дамаска восстановил десятки скважин, а также предоставил электростанции и частные резервуары для использования. В сирийском городе Дума удалось открыть целых 15 новы скважин.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Мазен аш-Шибли, директор организации, пояснил, что фонд уже на 85% восстановил водопроводную сеть в районе Дума. В данный момент ожидается начало ремонта канализационных сетей, который позволит начать полную перекачку воды. Кроме того, был открыт зал Джабая, он позволит снизить нагрузку на жителей региона. Планируется также открыть еще три новых зала.

Напомним, что Восточная Гута была освобождена весной 2018 года при содействии сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС). Вместе с ней был освобожден район Восточный Каламун, расположенный к северу от Дамаска, а также южные кварталы столицы. В частности, под контролем САА оказались населенные пункты Ялда, Баббила, Бейт Сахм, Хаджар Аль-Асвад. Это произошло впервые с начала военного конфликта в сирийской республики.

Ранее сообщалось, что сирийские школьники получили наборы для учеников старших и младших классов в ходе гуманитарной акции, прошедшей на территории Восточной Гуты. Гуманитарная помощь была доставлена военными из российского Центра по примирению враждующих сторон.

Для того, чтобы помочь сирийским школьникам успешно начать новый учебный год, российские военные привезли 60 учебных наборов для учеников младших классов и 500 школьных наборов для старших классов. А родителям школьников раздали 750 продовольственных наборов — с мукой, крупами и конфетами.