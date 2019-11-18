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Общественники назвали главные преимущества ужесточения продажи алкоголя в РФ

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Общественники назвали главные преимущества ужесточения продажи алкоголя в РФ

Москва, 18 ноября. Общественная организация «Трезвая Россия» поддержала инициативу сократить время продажи алкоголя еще на час. По словам главы движения и члена Общественной палаты Султана Хамзаева, это будет выгодна всем — и магазинам, и потребителям.

«Считаем, что в долгосрочной перспективе это положительно скажется на здоровье граждан, на демографии и вообще в целом на улучшении криминогенной статистики», — пояснил он телеканалу «360».

Хамзаев обратил внимание на то, что в регионах, где продажа алкоголя прекращается в 22.00, криминогенная ситуация значительно лучше, чем там, где спиртные напитки продаются круглосуточно. Как показывает статистика, подобные ограничения приводят к уменьшению числа ДТП и несчастных случаев.

Кроме того, сокращение времени продажи алкоголя также положительно скажется на выручке магазинов, у которых поток покупателей будет концентрированным, а не рассеянным.

Напомним, что «Общероссийский народный фронт» обратился к правительству с предложением заканчивать продажу алкоголя на час раньше. В настоящее время продажа спиртных напитков осуществляется с 08.00 до 23.00. При этом в некоторых регионах алкоголь нельзя купить уже после 22.00.

Ранее сообщалось, что потребление алкоголя в 2020 году в России может снизиться в три раза по сравнению с 2016 годом. С таким прогнозом выступили ученые Московского городского педагогического университета (МГПУ).

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Источник: Телеканал 360
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