Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Песков назвал долгожданной и серьезной встречу в «нормандском формате»

58
0 Оставить комментарий

Песков назвал долгожданной и серьезной встречу в «нормандском формате»

Москва, 18 ноября. Саммиту в «нормандском формате» предшествовал достаточно длительный период, это очень серьезная и долгожданная встреча. Об этом заявил журналистам на брифинге в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Я не буду высказывать какие-то ожидания. Это очень серьезная встреча, долгожданная. Вы знаете, что ей предшествовал достаточно длительный период. Был очень большой, к сожалению, перерыв в работе «нормандского формата». И давайте не завышать (ожидания. — Прим. ФАН) и не занижать», — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, какие ожидания в Кремле в преддверии встречи лидеров четырех стран.

Он также прокомментировал передачу кораблей ВМСУ киевским властям, напомнив, что украинские моряки нарушили границу РФ.

«Что касается кораблей (ВМСУ. — Прим. ФАН). Вы знаете, что на этих кораблях было совершено нарушение государственной границы РФ», — подчеркнул он.

Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМСУ — «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» — нарушили государственную границу РФ, вторглись в территориальные воды России в Керченском проливе, несколько часов опасно маневрировали и не реагировали на требования Погранслужбы ФСБ РФ остановиться. В результате военные катера были задержаны, а моряки арестованы.

infox - new
Источник: Федеральное агентство новостей
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров