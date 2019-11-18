Песков назвал долгожданной и серьезной встречу в «нормандском формате»

Москва, 18 ноября. Саммиту в «нормандском формате» предшествовал достаточно длительный период, это очень серьезная и долгожданная встреча. Об этом заявил журналистам на брифинге в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Я не буду высказывать какие-то ожидания. Это очень серьезная встреча, долгожданная. Вы знаете, что ей предшествовал достаточно длительный период. Был очень большой, к сожалению, перерыв в работе «нормандского формата». И давайте не завышать (ожидания. — Прим. ФАН) и не занижать», — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, какие ожидания в Кремле в преддверии встречи лидеров четырех стран.

Он также прокомментировал передачу кораблей ВМСУ киевским властям, напомнив, что украинские моряки нарушили границу РФ.

«Что касается кораблей (ВМСУ. — Прим. ФАН). Вы знаете, что на этих кораблях было совершено нарушение государственной границы РФ», — подчеркнул он.

Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМСУ — «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» — нарушили государственную границу РФ, вторглись в территориальные воды России в Керченском проливе, несколько часов опасно маневрировали и не реагировали на требования Погранслужбы ФСБ РФ остановиться. В результате военные катера были задержаны, а моряки арестованы.