В Сети назвали Соболь «выдающейся бездарностью» и предложили наградить «орденом Иуды»

Москва, 18 ноября. Публицист и политолог Армен Гаспарян иронично отреагировал на награждение Любови Соболь премией имени Магнитского, которую та получила 15 ноября в британской столице.

«Тупость нашей эпохи — вероятно, очень ценный урок для следующей. Но от этого не легче», — написал Гаспарян в своем Twitter-аккаунте.

Публикация вызвала ажиотаж у пользователей социальной сети. Юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией», признанного иноагентом в РФ, раскритиковали за продажность и намекнули, что после получения премии ее «услуги» стремительно подорожают.

«Она, скорее, выдающаяся бездарность. В принципе специфика данной премии на это намекает», — отметил участник дискуссии Кирилл Мехнович.

Некоторые пользователи социальной сети и вовсе назвали Соболь «идиоткой», предложив наградить ее «орденом Иуды», пишет «Царьград».

Напомним, западные кураторы наградили протеже скандального блогера Алексея Навального Соболь премией имени Магнитского. Награждение прошло в Лондоне 15 ноября. Правда, к большому сожалению «оппозиционерки» пресса вообще не обратила на это «достижение» никакого внимания.

В результате Соболь ничего не оставалось, как похвастаться наградой в соцсетях. Сама Соболь приехать на вручение премии не смогла, поэтому ее представлял на церемонии журналист Владимир Кара-Мурза. Такой выбор был не случаен, поскольку он широко известен своей антироссийской риторикой.