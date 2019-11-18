Москва, 18 ноября. Западные страны создают в Интернете виртуальные трудовые лагеря для организации протестов в России. Об этом заявил член Совета Госдумы Адальби Шхагошев.

По его словам, цель этих лагерей — координация действий НКО и общественных активистов для раскачивания ситуации в стране. Активнее всего работа в этом направлении ведется в США, Великобритании, Чехии, Испании и странах Прибалтики.

Основными же мишенями для подобных лагерей являются Чечня, Ставрополье, Северная Осетия, КЧР, КБР, Ингушетия, Дагестан, Татарстан, Новосибирская, Псковская, Мурманская области, а также Москва, Петербург и Калининград.

«Эта схема используется по всему миру для организации массовых волнений. Россия сейчас достаточно устойчивая страна, которая эти удары выдерживает», — пояснил Шхагошев «Известиям».

Депутат добавил, что Запад использует опыт 1990-х годов, когда он создавал реальные тренировочные лагеря для боевиков, чтобы засылать их на Кавказ. Теперь эти лагеря стали цифровыми. В связи с этим в Думе готовится законопроект по противодействию антироссийской деятельности в Сети.

Напомним, что летом в Москве состоялась серия несанкционированных протестных акций. Впоследствии выяснилось, что иностранные СМИ и даже дипломатические ведомства были активно вовлечены в организацию митингов.