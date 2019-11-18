МИД РФ предупредил о рисках для российских компаний на британском рынке после Brexit

Москва, 18 ноября. Выход Великобритании из ЕС (Brexit) создаст риски для российских экономических операторов на британском рынке. Соответствующее заявление сделал директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.

Он также обратил внимание на то, что Brexit негативно скажется на темпах развития мировой и европейской экономик. Беляев подчеркнул, что выход Великобритании из ЕС является суверенным делом Соединенного Королевства. По его словам, говорить о результатах голосования в Британии, которое пройдет 12 декабря, пока преждевременно.

Кроме того, как заметил Сергей Беляев в беседе с корреспондентом РИА Новости, на этот счет нет единого мнения и в самой Великобритании. Однако «не вызывает сомнений тот факт, что Brexit неминуемо скажется на темпах развития мировой и прежде всего европейской экономики». С точки зрения дипломата, «влияние это будет явно со знаком «минус».

Беляев подчеркнул, что итоги проводимых на регулярной основе оценок динамики рынка Великобритании и ее экономических перспектив свидетельствуют о падении оптимизма у местных предпринимателей. Он рассказал, что 43% компаний ожидают только негативных последствий выхода Британии из ЕС.

«Объем европейских сделок британских предприятий сократился с начала 2019 года на 32% и достиг десятилетнего минимума, а стоимость иностранных активов, поглощенных компаниями Соединенного Королевства, уменьшилась на 69%», — резюмировал дипломат, заметив, что «складывающаяся ситуация, безусловно, создает риски и для российских экономических операторов на британском рынке».

Напомним, выход Великобритании из Евросоюза рассмотрят 31 января 2020 года. Премьер-министр страны Борис Джонсон ранее признался, что от обиды из-за вынужденной отсрочки Brexit готов был «сжевать собственный галстук».