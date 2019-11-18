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Миссия ШОС признала парламентские выборы в Белоруссии прозрачными и демократичными

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Миссия ШОС признала парламентские выборы в Белоруссии прозрачными и демократичными

Минск, 18 ноября. Миссия Шанхайской организации сотрудничества признает парламентские выборы в Белоруссии прозрачными и демократичными. Об этом рассказал заместитель генерального секретаря ШОС, глава миссии наблюдателей Се Сяоюн.

Миссия ШОС признала парламентские выборы в Белоруссии прозрачными и демократичными. По словам Се Сяоюн, кампания соответствовала белорусскому законодательству,  также международным нормам. Как пишет «БЕЛТА», Се Сяоюн уточнил, что миссия ШОС признала их законными.

Ранее наблюдатели из СНГ назвали выборы в Белоруссии свободными и демократичными. Об этом сказал журналистам глава миссии Сергей Лебедев. По его словам, наблюдатели от СНГ не зафиксировали серьезных нарушений во время хода голосования, речь шла только о незначительных технических недостатках.

«Как в любой кампании, мы были нацелены на то, чтобы выявить какие-то недостатки. Но должен сразу сказать, что в большинстве случаев они носили технический характер», — указал Лебедев.

Он также обратил особое внимание на то, что недостатков было незначительное количество.

Выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии прошли 17 ноября по мажоритарной системе. Глава ЦИК республики Лидия Ермошина утром в воскресенье сказала, что выборы в нижнюю палату парламента республики проходят спокойно. По ее словам, активность и возможные споры могут возникнуть к завершению голосования.

Отметим, выборы прошли в 110 округах Белоруссии. От каждого округа был выбран один депутат. В общей сложности на место в белорусском парламенте претендовали 513 человек. 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что будет разочарован, если на Западе не признают проходящие в республике выборы демократичными. Он также обратил внимание на то, что западные наблюдатели приехали на выборы в Белоруссию без готового решения. А это, как заметил Лукашенко, уже хороший знак.

Миссия ШОС признала парламентские выборы в Белоруссии прозрачными и демократичными

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Источник: БЕЛТА
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