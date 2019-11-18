Сирия, 18 ноября. Курдские боевики не намерены покидать Тель-Тамр. Боевики «Тахрир аш-Шам» обстреливают позиции армии в Латакии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии наносят удары по позициям радикалов на юге провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами с джихадистами в горных районах Латакии.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреливают позиции сирийской армии на северо-востоке Латакии.

Курдские вооруженные группировки: отказываются покидать позиции в городе Тель-Тамр на севере Хасаки, обмениваются ударами с протурецкими формированиями.

ВС Турции и союзные силы: потеряли одного бойца в результате нападения на севере Алеппо в городе Аль-Баб, направили подкрепление, в Хасаке обмениваются ударами с курдскими боевиками.

Провинция Латакия

Как сообщает новостное агентство Al Masdar, вечером на северо-востоке провинции боевики джихадистских группировок предприняли попытку контрнаступления на позиции Сирийской арабской армии (САА) на склонах горы Зувейкат. Ранее сообщалось, что радикалы «Тахрир аш-Шам» обстреляли позиции сирийской армии и союзного ополчения «Хезболла», в результате чего были ранены и убиты несколько человек.

В настоящее время радикалы «Тахрир аш-Шам» и их союзники из группировки «Исламская партия Туркестана»¹ ведут огонь по укреплениям четвертой бронетанковой дивизии САА.

Провинция Алеппо

Один из ополченцев протурецких сил был ранен в результате обстрела блокпоста и здания полиции в городе Аль-Баб, о чем сообщает агентство Halab Today TV. Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из группировок.

Источник также сообщает, что дополнительные подкрепления для протурецких сил прибыли в город утром, в связи с учащением диверсий курдских радикалов «Демократических сил Сирии». В городе также продолжают забастовку местные жители, которые требуют от военной полиции турецкой армии, чтобы им выдали для расправы арестованного террориста, которого подозревают в минировании автомобиля 16 ноября. Напомним, что в результате взрыва автомобильной бомбы на рыночной площади пострадало два десятка человек.

Как сообщает, источник в сети Twitter Rana Alasad в пригородах Алеппо инженерные подразделения САА проведут работы по разминированию и расчистке от остатков боеприпасов боевиков «Джебхат ан-Нусра»1 и других радикальных группировок, в оккупации которых находится город до 2016 года. Саперы будут прочесывать с металлоискателями жилые кварталы в районах Джалам и Инзарат. После работ собранные боеприпасы будут подорваны за городской чертой.

Провинция Идлиб

Согласно информации источника в сети Twitter (@ufuk_sy), авиация ВВС Сирии продолжает работу над позициями радикалов в районе города Кафр-Набель. Источник также сообщает, что самолеты ВКС РФ присоединились к вылетам ВВС Сирии утром и совместно нанесли точечные удары по расположениям боевиков вооруженной оппозиции и джихадистов «Тахрир аш-Шам» в районе поселков Ад-Дар и Аль-Кабир, а также в предместьях города Маарет-Хурма. Сведения о потерях радикалов в результате операции авиации пока находятся на уточнении.

Провинция Хасака

Вступило в силу соглашение о прекращении огня вступило в районе города Тель-Тамр, о чем сообщает сирийское издание Al Watan. Согласно договоренности, турецкие войска и союзные им формирования будут отведены от этого города на три километра, а также в ближайшие два дня город и прилегающие к нему 10 селений покинут курды из числа «Демократических сил Сирии». Их отряды будут перемещены в районе населенного пункта Ас-Сауда.

Боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) в свою очередь заявили, что сообщения о передаче города Тель-Тамр сирийским войскам не соответствуют действительности. Согласно заявлению курдских радикалов, которое приводят корреспонденты портала Al Masdar, SDF не заключали никаких соглашений с правительством о передаче города и выводе своих отрядов.

В приграничных районах отмечались ночью столкновения между курдскими радикалами и отрядами протурецких сил после суточного затишья на данном фронте. Как передает агентство Rojava Network, стороны обменивались ударами в районе поселка Аль-Менах, Дардар, Касамия и у деревни Рашидия.

1 Организация запрещена на территории РФ.