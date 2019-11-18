Восьмой российско-турецкий патруль приступил к работе на севере Сирии

Москва, 18 ноября. Восьмой патруль российской военной полиции и турецких военнослужащих начал работу возле границы Сирии и Турции. Об этом в понедельник сообщает министерство обороны РФ.

«18 ноября восьмой совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции приступил к работе в приграничном районе, находящемся в нескольких километрах к северу от населенного пункта Кобани», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с воздуха за передвижением колонны следят вертолеты российской военной авиации, а также беспилотник «Орлан-10». Маршрут российско-турецкого патруля начинается возле населенного пункта Айлишар и проходит вдоль сирийско-турецкой границы. В состав патруля входят российские («Тигр», «Тайфун») и турецкие (Kirpi) броневики, а также 50 человек личного состава от обеих стран.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ решило усилить работающую в Сирии военную полицию вертолетами Ми-8 и Ми-35. Винтокрылые машины осуществляют наблюдение с воздуха, а также сопровождают военную полицию и колонны с гуманитарной помощью.

Напомним, что 9 октября Турция объявила военную операцию против курдских боевиков и террористов «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ группировка) в Сирии, которая получила название «Источник мира».

Операция продлилась до 22 октября, когда Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает совместное патрулирование в зоне безопасности. Вскоре после этого ООН сообщила о затишье в Сирии после начала вывода курдских банд из зоны безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.