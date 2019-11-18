Онищенко предложил рецепт борьбы с сексуальными домогательствами в вузах

Федеральное агентство новостей продолжает получать письма от студенток, которые утверждают, что во время обучения в вузе стали жертвами сексуальных домогательств, или как теперь модно говорить, харассмента со стороны преподавателей. Еще одно такое письмо пришло в редакцию ФАН, в котором девушка, рассказывая о пережитом унижении, не называет, впрочем, ни свое учебное заведение, ни имени педагога, который, по ее словам, уже отстранен от преподавания.

Ранее после громкого преступления — предполагаемого убийства доцентом СПбГУ Олегом Соколовым своей бывшей студентки, с которой у него начался роман еще во время обучения девушки в университете, — и обвинений в домогательствах, выдвинутых против петербургского политика Бориса Вишневского, ФАН запустило анонимный опрос на эту тему. Помимо опроса, жертвам домогательств предлагалось поделиться своими историями, прислав их на электронный адрес info@riafan.ru.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, доктор медицинских наук, профессор Геннадий Онищенко, много сил и времени отдающий педагогическому процессу, воспитанию молодежи, в комментарии ФАН дал рецепт, как бороться с таким укоренившимся злом, как домогательства в учебных заведениях.

«Если это серьезные отношения, из которых потом складывается семья, ну что делать: остается только пожелать такой паре счастья, — говорит Онищенко. — Стекло или прозрачные решетки между людьми различных полов не поставишь».

Однако домогательствам, преследующим другие цели, должен быть поставлен решительный заслон, считает политик.

«Здесь могут работать только этические нормы и корпоративный устав, который должен быть в каждом вузе, — отмечает парламентарий. — Конечно, молодые девушки, студентки могут увлечься талантливым преподавателем с ораторскими способностями, но этические нормы должны быть соблюдены. Уверен, в любом коллективе все обо всем знают и все видят, так что пусть мне даже не рассказывают, что якобы кто-то чего-то не знал или не замечал».

По словам Онищенко, некрасивые инциденты с домогательствами к студенткам были и в советское время, что приводило к серьезной реакции и оргвыводам, в том числе по партийной линии, хотя, как правило, такие дела старались замять. Однако, по мнению собеседника ФАН, и тогда, и сегодня подобное поведение не имеет оправданий.

«Если преподаватель не в состоянии следовать установленным этическим нормам и подобные инциденты имеют, как говорится, системный характер, от его услуг нужно отказываться», — считает депутат ГД.

По словам Геннадия Онищенко, к домогательствам преподавателей к учащимся должна быть атмосфера полной нетерпимости.

«Мы с вами слышали, как это происходит: во время экзаменов или зачетов, когда студенток фактически принуждают… Девочки ведь более открытые, вот они и делятся своими историями. И я никогда не поверю, что об этом кто-то не знает. Считаю, что закрывать глаза на такое нельзя. Этой проблемой должны заниматься в том числе управляющие советы вузов, ведь следить за морально-этическим климатом в коллективе — одна из их прямых обязанностей. Нельзя допускать, чтобы какой-нибудь стареющий ловелас удовлетворял свою похоть за счет молодых студенток».

По словам Онищенко, в таких случаях возможна даже уголовная ответственность, тем более что соответствующие статьи есть. Но главное, по его словам, — это здоровая реакция профессионального сообщества.

«Наше министерство науки и высшего образования как главный орган, а также советы ректоров не должны оставаться в стороне от этой проблемы. Считаю, что такие истории должны получать соответствующую оценку на уровне министерства, хотя я не сторонник муссирования этих тем в СМИ. Но принимать меры необходимо, чтобы не ломать судьбы молодых людей», — резюмировал Геннадий Онищенко.

Ранее девушка, назвавшаяся выпускницей Российского педагогического университета имени А. И. Герцена (РГПУ), рассказала редакции Nation News, что она и еще несколько студенток стали жертвами домогательств со стороны депутата Заксобрания Петербурга Бориса Вишневского, который читал в этом вузе курс политологии. По словам собеседницы агентства, инцидент имел место в 2014 году.

Затем аналогичной историей, также касающейся Вишневского, с редакцией ФАН поделилась девушка, назвавшаяся Алиной.

Сам Вишневский все обвинения категорически отвергает. Мнения петербуржцев разделились, в защиту депутата выступили многие известные в городе люди. В то же время в Петербурге прошла серия пикетов с требованием провести проверку относительно прозвучавших в адрес Вишневского обвинений, а глава Российского профсоюза студенческой молодежи Артем Семенов заявил, что вузы не должны покрывать преподавателей, причастных к подобным преступлениям.

Федеральное агентство новостей считает важным не замалчивать эту проблему и продолжает опрос, а также готово публиковать истории тех, кто больше не может молчать.