Украина заявила о готовности пересмотреть отдельные пункты Минских соглашений

Киев, 18 ноября. Украинские власти в настоящее время не готовят альтернативу для Минских соглашений. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

При этом он подчеркнул, что Киев готов пересмотреть отдельные неработающие пункты «Минска-2».

«На сегодняшний момент альтернативы минским соглашениям не готовятся. Но если лидеры придут и скажут, что этот пункт, очевидно, устарел, этот — нежизнеспособен, давайте его переформулируем, так лидеры иногда делают», —отметил Пристайко.

Глава МИД Украины также не исключил, что лидеры стран на встрече «нормандской четверки» могут признать недееспособность комплекса мер по урегулированию конфликта и прийти к выводу о необходимости его адаптации, пишут украинские СМИ.

По словам дипломата, в договоренностях действительно есть пункты, нуждающиеся в адаптации, поскольку все сроки их реализации уже давно сорваны.

Напомним, что гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. В 2015 году в Минске был принят комплекс мер по урегулированию конфликта, который должен был положить конец кровопролитию. В частности, минские соглашения предусматривают предоставление Донбассу особого статуса, полное прекращение огня и проведение на неподконтрольных территориях местных выборов.

За полных четыре года украинская сторона не выполнила ни одного из перечисленных в документе пунктов. Формальным исключением может считаться принятый Верховной радой закон об особом статусе Донбасса, однако де-факто он так и не вступил в силу.

